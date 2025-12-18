Ο Αλέξης Τσίπρας επιβεβαίωσε και στην Πάτρα ότι είναι σε φάση προεργασίας: Έχει δρόμο ακόμα για την Ιθάκη

Το μήνυμα που έστειλε από την Πάτρα προς κάθε κατεύθυνση ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη», ήταν σαφέστατο.

«Με την ‘’Ιθάκη’’ αναλύω το ταξίδι του χθες για να προετοιμάσουμε μαζί το ταξίδι του αύριο, προς μια Ελλάδα που δεν θα βρίσκεται σε θέσεις εξευτελιστικές στην Ευρώπη ως προς το κράτος δικαίου, την ενημέρωση, τη Δικαιοσύνη. Για μια Ελλάδα που δεν θα μας πληγώνει και δεν θα μας προσβάλλει, για μια Ελλάδα που θα μας αξίζει. Αυτό είναι το μήνυμα της ‘’Ιθάκης’’», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός, επισημαίνοντας πως «η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και εμπιστοσύνης. Δυστυχώς, δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει λάθη, αλλά έχουμε τη λάθος κυβέρνηση, που επιβάλλει σε όλες τις πλευρές της οικονομίας και της κοινωνίας τα καταστροφικά δόγματα ενός άγριου νεοφιλελευθερισμού, βαλκανικού τύπου».

Αυτό που, και πάλι, δεν φρόντισε να ξεκαθαρίσει απόλυτα ο κ. Τσίπρας είναι το πότε και με ποιους θα επιχειρήσει το «ηλεκτροσόκ» εντιμότητας και εμπιστοσύνης.

Εμμέσως, φυσικά, και αυτά που λέει και αυτά που πράττει «δείχνουν» πως ετοιμάζει πυρετωδώς το νέο Κίνημά του. Υπάρχουν, παρ’ όλα αυτά, και αρκετοί που επιμένουν να κρατάνε πιο μικρό καλάθι, που εκτιμούν πως ο Αλέξης Τσίπρας θ’ αργήσει να κάνει το τελικό βήμα και θα το κάνει μόνο εάν κι εφόσον πειστεί πως στη νέα εποχή θα είναι ο πρωταγωνιστής!

Ανδρέας Παναγιωτόπουλο: «Τώρα μπαίνουν τα θεμέλια»

Ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, στο προχθεσινό δίλημμα «Τσίπρας ή Βουλή» επέλεξε εύκολα το πρώτο! Και σχολίασε: «Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα έστειλε ένα καθαρό μήνυμα αισιοδοξίας. Γύρισε το χαμόγελο της ελπίδας στον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο.

Ηρθε ένα ευρύτερο κοινό, και αυτό ακριβώς είναι το αισιόδοξο μήνυμα. Δεν ήταν τα γνωστά, προβεβλημένα στελέχη πρώτης γραμμής από την Κεντροαριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το ζητούμενο είναι να προκύψουν νέα πρόσωπα μέσα από την κοινωνία, μια αυτοοργάνωση από τα κάτω. Γι’ αυτό και δεν επιδιώξαμε ‘’πρώτες θέσεις’’. Οι θέσεις δεν είναι ρεζερβέ για κανέναν.

Από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα φάνηκε ότι τίθενται τα πολιτικά θεμέλια μιας νέας διακήρυξης. Το πώς και πότε θα γίνει αυτό έχει ακόμη δρόμο, αλλά η κατεύθυνση είναι σαφής.

Ο Τσίπρας επανέρχεται ως κοινωνική αναγκαιότητα, που μετατρέπεται σε πολιτική. Μια πειστική εναλλακτική πρόταση που να αγγίζει τα προβλήματα του λαού, να χτυπά τη διαφθορά, να συγκροτεί κράτος δικαίου και να αποκαθιστά τη θεσμική λειτουργία.

Οι αιχμές του Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία του απευθύνονταν προς όλες τις κατευθύνσεις, γιατί το σημερινό κατακερματισμένο τοπίο δεν οδηγεί πουθενά. Χρειάζεται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, υπερβάσεις και ανταπόκριση στη λαϊκή απαίτηση.

Απαιτεί πολιτική βούληση, προσωπικές και κομματικές υπερβάσεις. Ο δρόμος έχει χαραχθεί, το στοίχημα είναι αν θα τον περπατήσουμε».

Γιώργος Κυριακόπουλος: «Δεν το έχει αποφασίσει»

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά «άστεγος» κομματικά από τον περασμένο Ιούνιο, οπότε αποχώρησε από το κόμμα, εκτιμά πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση!

«Εχω δηλώσει εδώ και καιρό ότι κατά την εκτίμησή μου ο Τσίπρας δεν θα κάνει κάτι αυτή την περίοδο. Προσπαθώντας να μπω στο μυαλό του, θεωρώ ότι αυτό που θέλει αυτή τη στιγμή είναι να σταθεί όρθιος ψυχολογικά απέναντι σε μια κατάσταση που του δημιούργησε πρόβλημα την προηγούμενη περίοδο. Τον εξιτάρει να μιλάει και ν’ ακούει νέους ανθρώπους, φρέσκα πρόσωπα.

Επρεπε να τον βλέπατε την Τρίτη το πρωί στο Καρουζέλο. Ενιωθε άλλος άνθρωπος, φαινόταν ότι η κουβέντα με νέους τον μάγευε. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος αν αυτή την στιγμή έχει το κουράγιο να ξανασυγκρουστεί με όλα αυτά που τον απογοήτευσαν την προηγούμενη περίοδο.

Και ίσως να προβληματίζεται κιόλας να το ξανακάνει όταν ξαναβλέπει ίδια πρόσωπα να τον αγκαλιάζουν και να μη βλέπει κάτι καινούριο που να του δίνει μεγάλη δύναμη. Δεν νομίζω πως του αρέσει να βλέπει πλάι του πρόσωπα που ψάχνουν ρόλο για πάρτη τους. Προσωπικά, δεν βλέπω εξελίξεις σύντομα. Θα σκεφτεί πολύ πριν κάνει οτιδήποτε γιατί αυτό το εγχείρημα δεν είναι καθόλου εύκολο όσο μοιάζει στους περισσότερους.

Δεν λέω ότι δεν θα επιστρέψει στην πολιτική σκηνή. Δεν λέω πως δεν θα κατεβάσει κόμμα. Αλλά λέω, και τονίζω, ότι θα το κάνει μόνο εάν δει και πειστεί πως συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για να το κάνει».

Νίκος Μοίραλης: «Δεν υπάρχουν νέοι πελάτες»

Ο γραμματέας της ΝΕ Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ Νίκος Μοίραλης σχολίασε ως εξής την εκδήλωση και την ομιλία του κ. Τσίπρα: «Δεν εθελοτυφλούμε. Είναι δεδομένο ότι μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα θα επηρεάσει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, και τη δική μας παράταξη. Ομως τα δεδομένα σήμερα δεν είναι ίδια με το 2015 ή το 2019.

Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση με όρους άμυνας. Τότε ήμασταν διαρκώς αμυνόμενοι. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε ξανά. Το πλεονέκτημα της ‘’παρθενογένεσης’’ υπάρχει μόνο στην πρώτη εμφάνιση. Οταν κάποιος επιστρέφει, κρίνεται και συγκρίνεται. Το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τη χώρα για δεκαετίες, πλήρωσε πολιτικά τα μνημόνια, κάναμε, όμως, σκληρή αυτοκριτική, περάσαμε κάθαρση στελεχών, ανανεώσαμε το πολιτικό μας αφήγημα και σταθήκαμε ξανά όρθιοι. Αυτό μας κράτησε ενωμένους.

Αναρωτιέμαι πότε θα γίνει αυτοκριτική στην πλευρά του κ. Τσίπρα. Δεν μπορείς να μιλάς διαρκώς για ‘’δεξιά’’, όταν έχεις συγκυβερνήσει με την άκρα δεξιά, χωρίς να αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου.

Παρακολούθησα με προσοχή την ομιλία. Ομως δεν ακούστηκε κουβέντα για το ποιος εισήγαγε το χρηματιστήριο ενέργειας ή ποιος παρέδωσε τη δημόσια περιουσία στο Υπερταμείο. Αυτά έχουν ονοματεπώνυμο και είναι του Αλέξη Τρίπρα ως πρωθυπουργός.

Οσον αφορά την ανθρωπογεωγραφία της εκδήλωσης στην Πάτρα, δεν είδα πρόσωπα-έκπληξη από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι που συμμετείχαν είχαν διαδρομές υπερκομματικές και αυτό εξηγεί την παρουσία τους. Οσοι ήθελαν να αποχωρήσουν, το έχουν κάνει εδώ και καιρό. Δεν πιστεύω ότι θα βρεθούν ‘’νέοι πελάτες’’».

