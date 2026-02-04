Ο Ανδρέας Κατσανιώτης στη Διακομματική Επιτροπή για τον Πρωτογενή Τομέα – Θεσμική ευθύνη για την Αχαΐα

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης στη Διακομματική Επιτροπή για τον Πρωτογενή Τομέα – Θεσμική ευθύνη για την Αχαΐα
04 Φεβ. 2026 13:36
Pelop News

Συγκροτήθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η νέα Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή με αντικείμενο τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων. Μεταξύ των μελών της Επιτροπής ορίστηκε ο Βουλευτής Ανδρέας Κατσανιώτης.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κατσανιώτης σημείωσε:

«Η συμμετοχή μου στη Διακομματική Επιτροπή δεν είναι προσωπική τιμή, είναι ευθύνη απέναντι στην Αχαΐα.

Ο νομός μας διαθέτει ένα από τα πιο δυναμικά και ταυτόχρονα ευάλωτα παραγωγικά οικοσυστήματα της χώρας. Χρειαζόταν —και δικαιούται— να έχει ισχυρή παρουσία στη συζήτηση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Ως γεωπόνος και Βουλευτής Αχαΐας, έχω πλήρη εικόνα των πραγματικών αναγκών της παραγωγής και των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος. Σε μια περίοδο βαθιών αλλαγών, η δουλειά που θα γίνει στην Επιτροπή θα επηρεάσει άμεσα το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου.

Η επιλογή μου δεν αντιμετωπίζεται ως τυπικός ορισμός, αλλά ως υποχρέωση να εργαστώ με σοβαρότητα, τεκμηρίωση και καθαρή στρατηγική. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί συνέπεια, κατανόηση, γνώση και ψυχραιμία — και αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθώ.»

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
