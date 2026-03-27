Ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος στο Innovent Forum 2026

27 Μαρ. 2026 17:16
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει δυναμικά στο κορυφαίο φόρουμ καινοτομίας Innovent Forum 2026, με τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Τάκη Παπαδόπουλο, να λαμβάνει μέρος σε υψηλού επιπέδου πολιτικό πάνελ, συμβάλλοντας ενεργά στον δημόσιο διάλογο για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη με την συμμετοχή εκτος άλλων του Σταύρου Καλαφάτη, Υφυπουργού Ανάπτυξης,  Αρμόδιος για Θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Εύης Δραμαλιώτη, Γενικής Γραμματέας Συντονισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης και  Δημήτριου Κουρέτα Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στο φόρουμ, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παπαδόπουλος πραγματοποίησε σειρά σημαντικών συναντήσεων με κορυφαίους παράγοντες της πολιτικής, της επιχειρηματικής κοινότητας και του οικοσυστήματος καινοτομίας, καθώς και με εκπροσώπους επιχειρήσεων και φορέων. Κατά τις επαφές αυτές, προώθησε τις στρατηγικές και τις δράσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον τομέα της καινοτομίας, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες συνεργασίας και επενδύσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δράσεις δικτύωσης και στο Matchmaking Event, το οποίο προσέφερε στοχευμένες B2B συναντήσεις μεταξύ startups, επιχειρήσεων, επενδυτών και οργανισμών, ενισχύοντας τη διασύνδεση του οικοσυστήματος καινοτομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Σε δήλωσή του, ο Τάκης Παπαδόπουλος ανέφερε: “Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποδίδουμε τεράστια σημασία στην παραγωγή γνώσης και κανοτομίας, όπως αποδίδουμε τεράστια σημασία και στην αξιοποίησή της από την επιχειρηματική κοινότητα και ιδιαίτερα, την τοπική.

Γιατί αυτή η σύζευξη γνώσης και επιχειρηματικότητας είναι η «συνταγή» που μας οδηγεί στο μέλλον, που αξιοποιεί τα μυαλά των νέων ανθρώπων και ανοίγει νέους δρόμους στην επιχειρηματικότητα που αναπτύσσεται, ισχυροποιείται και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και νέες ευκαιρίες για όλους.

Με μεγάλη ικανοποίηση βλέπουμε ότι η Δυτική Ελλάδα αλλάζει.

Και αυτό δεν είναι λόγια, είναι αριθμοί.

Είμαστε πλέον η 4η Περιφέρεια στην Ελλάδα σε πλήθος νεοφυών επιχειρήσεων.

Βρισκόμαστε στη θέση 11 σε όλη την Ευρώπη και στη θέση 170 παγκοσμίως ως περιοχή παραγωγής καινοτομίας, παρουσιάζοντας βελτίωση 14% από το 2018.

Αυτό είναι η πιο ισχυρή απόδειξη ότι αυτός ο τόπος διαθέτει ανθρώπους που διψάνε για ανάπτυξη και ικανότατα μυαλά.

Στόχος μας είναι η Δυτική Ελλάδα της επόμενης πενταετίας να γίνει μία πραγματικά ευρωπαϊκή περιφέρεια καινοτομικής επιχειρηματικότητας”

