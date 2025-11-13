Αλλαγή δεδομένων για προπονητή στην Παναχαϊκή

Μετά από συμβούλια, συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, η διοίκηση της ΠΓΕ φαίνεται πως αποφάσισε να κάνει την οικονομική υπέρβαση και να δώσει τελικά τα κλειδιά στον Σπύρο Αντωνόπουλο!

Και αναφερόμαστε σε οικονομική υπέρβαση, διότι το ποσό που ζητούσε ο έμπειρος προπονητής ξεπερνούσε αυτό που θα μπορούσε να δώσει σε πρώτη φάση η Παναχαϊκή.

Μπροστά όμως στην προφανέστατη ανάγκη να βρεθεί προπονητής και να μην είναι από την Πάτρα, αργά το απόγευμα, οι «κοκκινόμαυροι» αποφάσισαν τελικά να δώσουν τα χέρια με τον Αντωνόπουλο, αν και μέχρι την επίσημη ανακοίνωση, τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί σίγουρο.

Αν πάνε όλα καλά, ο Ηλειος τεχνικός θα βρεθεί την Παρασκευή (14/11) στην απογευματινή προπόνηση και το πιθανότερο είναι πως θα καθίσει στον πάγκο στον αγώνα με την Κόρινθο την Κυριακή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



