Ο ΑΟ Αιγιαλέων έμεινε εκτός στόχου και τετράδας

Η μόνη από τις τρεις ομάδες της Αχαΐας που συμμετείχαν στην Α2 Εθνική βόλεϊ και δεν κατάφερε να πετύχει τον στόχο της ήταν ο ΑΟ Αιγιαλέων, ο οποίος την τελευταία αγωνιστική έμεινε εκτός τετράδας, χάνοντας τη συμμετοχή στα πλέι οφ στην ισοβαθμία με το Παγκράτι.

Η ομάδα του Αιγίου είχε υποβιβαστεί το περασμένο καλοκαίρι από την Pre League στην Α2 Εθνική και, δεδομένου ότι στο ρόστερ δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές, η εκτίμηση ήταν πως θα διεκδικούσε την άνοδο ή, τουλάχιστον, μια θέση στην πρώτη τετράδα.

Αυτός, άλλωστε, ήταν και ο στόχος που είχε τεθεί εξαρχής από τον προπονητή Γιάννη Λιβαθηνό, ο οποίος είχε τονίσει ότι επιθυμία του ήταν η ομάδα του να βρεθεί στην τετράδα.

Παρ’ όλα αυτά, παρά το εξαιρετικό ξεκίνημα με πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες, κυρίως στον δεύτερο γύρο η ομάδα παρουσίασε σημαντικές βαθμολογικές απώλειες, με αποτέλεσμα να χάσει πολύτιμο έδαφος.

«ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»

Η «ΠτΔ» ζήτησε ένα σχόλιο από τον προπονητή του ΑΟ Αιγιαλέων, Γιάννη Λιβαθηνό, ο οποίος δήλωσε: «Δεν καταφέραμε να μπούμε στα πλέι οφ για έναν πόντο (δύο σετ), μένοντας εκτός στην ισοβαθμία. Δεν αποτελεί δικαιολογία, αλλά πραγματικότητα, το γεγονός ότι για έναν μήνα αγωνιστήκαμε χωρίς τον καλύτερο παίκτη μας, τον έμπειρο Φώτη Μούρτζη, ο οποίος τραυματίστηκε πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, αλλά και στον αγώνα με το Παγκράτι, ενώ προηγούμασταν με 2-0 σετ. Παράλληλα, τραυματίστηκε και ο διαγώνιός μας, Κώστας Βασιλάκος, ο οποίος αγωνίστηκε σε διαφορετική θέση καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, ενώ ο Χάρης Δασκαλόπουλος συμμετείχε χωρίς να έχει πραγματοποιήσει προετοιμασία, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Θέλω, ωστόσο, να τον συγχαρώ, καθώς πραγματοποίησε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Είμαι ικανοποιημένος από όλα τα παιδιά. Παίξαμε καλό βόλεϊ και ανταγωνιστήκαμε ομάδες με υψηλότερους στόχους και μεγαλύτερο μπάτζετ. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, Νίκο Ηλιόπουλο, καθώς και τη διοίκηση, που ήταν συνεχώς δίπλα μας».

[contaisu_summary]

