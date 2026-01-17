Ο ΑΟ Αιγιαλέων νίκησε εύκολα τον Ιωνικό

17 Ιαν. 2026 21:24
Πολύ εύκολο απόγευμα για την ομάδα βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλεων η οποία νίκησε εύκολα με 3-0 (25-19, 25-18, 25-22) σετ τον Ιωνικό για την 13η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και με τους 3 βαθμούς σκαρφάλωσε στην Τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Λιβαθηνού ηταν καλύτερη σε όλη την διάρκεια του αγώνα και δεν είχε κανένα πρόβλημα να φτάσει εύκολα στο τρίποντο.

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός): Πατρινός, Σαλαβασίδης, Δασκαλόπουλος, Μούρτζής, Μαρουλάς, λίμπερο ο Χ. Δασκαλόπουλος  (Ντόντης, Λαμπρόπουλος).

