Ο ΑΟ Αιγιαλέων νίκησε εύκολα τον Ιωνικό

Πολύ εύκολο απόγευμα για την ομάδα βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλεων η οποία νίκησε εύκολα με 3-0 (25-19, 25-18, 25-22) σετ τον Ιωνικό για την 13η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και με τους 3 βαθμούς σκαρφάλωσε στην Τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Λιβαθηνού ηταν καλύτερη σε όλη την διάρκεια του αγώνα και δεν είχε κανένα πρόβλημα να φτάσει εύκολα στο τρίποντο.

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός): Πατρινός, Σαλαβασίδης, Δασκαλόπουλος, Μούρτζής, Μαρουλάς, λίμπερο ο Χ. Δασκαλόπουλος (Ντόντης, Λαμπρόπουλος).

