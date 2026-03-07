Ο ΑΟ Αιγιαλέων νίκησε το Γαλάτσι και μένει τετράδα

Το καθήκον της έκανε η ομάδα βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλέων η οποία επικράτησε εντός έδρας, με 3-0 σετ του Γαλατσίου για την 20η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και παραμένει στην 4η θέση.

Η ομάδα του Αιγίου κρατά στο χέρι της την είσοδο της στα play-offs ανόδου, όπου θα διεκδικήσει το καλύτερο στη συνέχεια.

Το σύνολο του Λιβαθηνού ήταν καλύτερο, επέβαλε το ρυθμό της και με «όπλο» το καλό σέρβις πήρε εύκολα τα τρία σετ και έφτασε στην καθαρή νίκη.

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός): Βασιλάκος, Πατρινός, Μούρτζης, Μαρουλάς, Ντόντης, Σαλαβασίδης, λίμπερο ο Χ. Δασκαλόπουλος (Μαυρομμάτης, Λουτσόπουλος, Κοντογεωργόπουλος, Πομώνης).

