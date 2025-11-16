Ο αποχαιρετισμός του Αντώνη Σαμαρά στον Δημήτρη Σταμάτη

Με θερμά λόγια αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Σταμάτη ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, χαρακτηρίζοντάς τον «υπερήφανο, ακέραιο, έντιμο και ανιδιοτελή πατριώτη». Σε δήλωσή του, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε: «Αντίο Δημήτρη μου! Έφυγες όπως έζησες. Υπήρξες πάντοτε ένας μεγάλος και ανιδιοτελής Πατριώτης. Αντίο φίλε! Αντίο αδελφέ!».

Το 1985 ο εκλιπών εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, έως και το 1993. Ακόμα διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά την περίοδο 2005 – 2009, χρημάτισε Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στις 21 Ιουνίου 2012, ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας της τρικομματικής κυβέρνησης του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, ενώ είναι αρμόδιος για την ομαλή λειτουργία και συνεννόηση των κυβερνητικών εταίρων.

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 ήταν υποψήφιος στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας της ΝΔ, θέση στην οποία εξελέγη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



