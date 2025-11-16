Ο αποχαιρετισμός του Αντώνη Σαμαρά στον Δημήτρη Σταμάτη

Ο εκλιπών διατέλεσε υπουργός Επικρατείας της τρικομματικής κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον κ. Σαμαρά

Ο αποχαιρετισμός του Αντώνη Σαμαρά στον Δημήτρη Σταμάτη
16 Νοέ. 2025 14:13
Pelop News

Με θερμά λόγια αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Σταμάτη ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, χαρακτηρίζοντάς τον «υπερήφανο, ακέραιο, έντιμο και ανιδιοτελή πατριώτη». Σε δήλωσή του, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε: «Αντίο Δημήτρη μου! Έφυγες όπως έζησες. Υπήρξες πάντοτε ένας μεγάλος και ανιδιοτελής Πατριώτης. Αντίο φίλε! Αντίο αδελφέ!».

Το 1985 ο εκλιπών εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, έως και το 1993. Ακόμα διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά την περίοδο 2005 – 2009, χρημάτισε Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στις 21 Ιουνίου 2012, ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας της τρικομματικής κυβέρνησης του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, ενώ είναι αρμόδιος για την ομαλή λειτουργία και συνεννόηση των κυβερνητικών εταίρων.

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 ήταν υποψήφιος στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας της ΝΔ, θέση στην οποία εξελέγη.

Ο αποχαιρετισμός του Αντώνη Σαμαρά στον Δημήτρη Σταμάτη

