Ο Απόλλων μπροστά με +13 στο ημίχρονο με τον Έσπερο Καλλιθέας

Προηγείται 47-34, αγωνίζεται πάλι χωρίς Ανέστη, Σταμάτη και Ζούμπο

22 Νοέ. 2025 17:54
Pelop News

Με 47-34 προηγείται ο Απόλλων του Έσπερου Λαμίας στο ημίχρονο σε παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής της National League 1.

Για τους «μελανόλευκους» από 10 πόντους έχουν Παπαφωτίου, Αθανασόπουλος και 9 έχει σκοράρει ο Κίερ.

Για τους φιλοξενούμενους

