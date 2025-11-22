Ο Απόλλων μπροστά με +13 στο ημίχρονο με τον Έσπερο Καλλιθέας
Προηγείται 47-34, αγωνίζεται πάλι χωρίς Ανέστη, Σταμάτη και Ζούμπο
Με 47-34 προηγείται ο Απόλλων του Έσπερου Λαμίας στο ημίχρονο σε παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής της National League 1.
Για τους «μελανόλευκους» από 10 πόντους έχουν Παπαφωτίου, Αθανασόπουλος και 9 έχει σκοράρει ο Κίερ.
Για τους φιλοξενούμενους
