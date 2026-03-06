Ο Απόλλων μπροστά στο ημίχρονο με τη Σαρωνίδα, δυσκολεύεται αρκετά
Προηγείται 44-43, ήταν πίσω 38-26!
Πάρα πολύ δυσκολεύεται ο Απόλλων κόντρα στην Σαρωνίδα σε παιχνίδι με το οποίο ανοίγει η αυλαία της 22ης αγωνιστικής της National League 1.
Βλάσης Μάρας στην «Π»: «Σοκ το 2004, με έψαχναν δυο μέρες» ΒΙΝΤΕΟ
Προηγείται στο ημίχρονο 44-43, ενώ έχανε στο 14.00 38-26!
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News