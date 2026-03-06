Ο Απόλλων μπροστά στο ημίχρονο με τη Σαρωνίδα, δυσκολεύεται αρκετά

Προηγείται 44-43, ήταν πίσω 38-26!

06 Μαρ. 2026 17:55
Pelop News

Πάρα πολύ δυσκολεύεται ο Απόλλων κόντρα στην Σαρωνίδα σε παιχνίδι με το οποίο ανοίγει η αυλαία της 22ης αγωνιστικής της National League 1.

Βλάσης Μάρας στην «Π»: «Σοκ το 2004, με έψαχναν δυο μέρες» ΒΙΝΤΕΟ

Προηγείται στο ημίχρονο 44-43, ενώ έχανε στο 14.00 38-26!

