Ο Απόλλων φιλικό τεστ με Ένωση Γλαύκου

Από την στιγμή που τόσο ο Απόλλωνας, όσο και η Ένωση Γλαύκου, δεν έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις το Σαββατοκύριακο της national league 1 αποφασίσουν να δώσουν φιλικό αγώνα προπονητικού χαρακτήρα.

Όπως είχε γράψει και η «Π» από τη Δευτέρα οι δυο ομάδες ήταν σε επαφή και συμφωνήσαν να δώσουν μεταξύ τους φιλική αναμέτρηση, ώστε οι προπονητές να κρατήσουν τους παίκτες ε καλή αγωνιστική κατάσταση.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου στο κλειστό της Ένωσης, με ώρα έναρξης στις 17:15.

