O Απόλλων παρουσιάζει το επιστημονικό πρόγραμμα αξιολόγησης

Το πρόγραμμα «Ιστός» αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία εξωστρέφειας και αναπτυξιακής υποστήριξης.

O Απόλλων παρουσιάζει το επιστημονικό πρόγραμμα αξιολόγησης
17 Δεκ. 2025 13:46
Pelop News

Ο Α.Σ. Απόλλων Πατρών προσκαλεί την αθλητική κοινότητα, τους γονείς και τους φίλους του συλλόγου στην παρουσίαση του επιστημονικού προγράμματος αξιολόγησης και καθοδήγησης αθλητών και αθλητριών, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και την προαγωγή της υγείας των παιδιών, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΙΣΤΟΣ».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30, στο Κ.Γ. Απόλλων Πατρών, στον νέο χώρο APOLLON ARENA.

Το πρόγραμμα «Ιστός», που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από το καλοκαίρι του 2025, αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία εξωστρέφειας και αναπτυξιακής υποστήριξης.

Στόχος του είναι η συστηματική επαφή με ομάδες της περιφέρειας, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η ενίσχυση των τμημάτων υποδομής του Συλλόγου. Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκονται τα παιδιά και η εξέλιξή τους, μέσα από σύγχρονες επιστημονικές διαδικασίες και συνεχή παρακολούθηση της προόδου τους.

Στην εκδήλωση θα παρίσταται ο πρεσβευτής του προγράμματος «ΙΣΤΟΣ», κ. Dirk Bauermann, προπονητής και υπεύθυνος του αναπτυξιακού προγράμματος υποδομών της Γερμανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Η πολυετής εμπειρία του σε διεθνή προγράμματα ανάπτυξης νέων αθλητών αποτελεί βασικό πυλώνα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων του Οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το νέο πρόγραμμα αξιολόγησης θα παρουσιαστεί αναλυτικά από τον επιστημονικό υπεύθυνο Δρ. Βασίλειο Γεροδήμο, του Εργαστηρίου Προπονητικής ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

έλεγχο ανάπτυξης παιδιών
αξιολόγηση επιλεγμένων δεικτών υγείας
ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση
αξιολόγηση λειτουργικής ικανότητας και φυσικής κατάστασης
διατροφική αξιολόγηση
εργονομική καθοδήγηση
επιστημονική υποστήριξη προπονητών, αθλητών και οικογενειών
Μετά το πέρας της παρουσίασης θα ακολουθήσει πρακτική επίδειξη της λειτουργίας του εργαστηρίου στο κεντρικό γήπεδο.

Ο Α.Σ. Απόλλων Πατρών συνεχίζει να επενδύει σε δομές και ανθρώπους που ενισχύουν ουσιαστικά το μέλλον των ακαδημιών, της ομάδας και της πόλης. Με το πρόγραμμα «Ιστός» δημιουργείται ένα πλαίσιο μακροχρόνιας ανάπτυξης, με τα παιδιά στο επίκεντρο και στόχο την αναβάθμιση του αθλητικού οικοσυστήματος.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:30 Ο ΝΟΠ διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο πάρτι και καλεί τους φίλους του
16:23 Θεσσαλονίκη: Η «νύμφη» του Θερμαϊκού
16:16 Πώς θα γίνει η πληρωμή αγροτεμαχίων έως 20 στρέμματα παρά τα ζητήματα ΚΑΕΚ – Διευκρινιστική εγκύκλιος
16:08 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στο προσκήνιο Πάτρα και Δυτική Ελλάδα – Στα μπλόκα παραμένουν οι παραγωγοί, με νέες αποφάσεις εντός 24ώρου
16:00 Ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και η επαφή του με τη Δυτική Αχαΐα: Κλαίνε ακόμα 18 συγχωριανοί του
15:53 Ιταλία: Δείτε ποια διάσημα αξιοθέατα θα είναι πλέον με πληρωμή
15:45 Μελόνι: «Η Ιταλία δεν θα συμμετάσχει καμία ειρηνευτική δύναμη για την Ουκρανία»
15:38 Κρήτη: Συνελήφθη ο 54χρονος ερευνητής που ζήτησε €5.000 από την οικογένεια του αγνοούμενου για να τον βρει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας»
15:38 Επίδομα θέρμανσης: Δείτε πότε θα καταβληθεί η 1η δόση
15:33 Warner Bros Discovery: Απέρριψε την προσφορά εξαγοράς της Paramount Skydance ύψους 108,4 δισ. δολαρίων
15:25 Σταθερές και με θετικό πρόσημo οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ
15:19 Αττική Οδός: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στο ύψος της Κάντζας, ρεύμα προς αεροδρόμιο
15:18 Νέα άφιξη ξενοδοχείου στην Πάτρα;
15:11 Αλεξανδρούπολη: Τετράχρονο παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Συνελήφθησαν οι γονείς
15:09 Νωρίτερα η μάχη του ΝΟΠ με τη Βουλιαγμένη
15:01 Αλεξανδρούπολη: Χωρίς τις αισθήσεις του 4χρονος – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εμφανώς υποσιτισμένος
14:53 Πώς δρούσε ο «Έλληνας Εσκομπάρ»: Πέταγαν τα ναρκωτικά στη θάλασσα και τα μάζευαν με δύτες
14:46 10 ευρωπαϊκοί προορισμοί όπου τα Χριστούγεννα ζωντανεύουν σαν παραμύθι
14:46 Άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου με 225 ψήφους – Στο επίκεντρο η μήνυση δημοσιογράφου και τα ερωτήματα για ΜΚΟ
14:35 Πλεύρης: Επιστροφές μεταναστών και πρώτη πτήση προς Δαμασκό μετά από 14 χρόνια – «Οι απελάσεις είναι προτεραιότητα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ