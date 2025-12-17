O Απόλλων παρουσιάζει το επιστημονικό πρόγραμμα αξιολόγησης

Ο Α.Σ. Απόλλων Πατρών προσκαλεί την αθλητική κοινότητα, τους γονείς και τους φίλους του συλλόγου στην παρουσίαση του επιστημονικού προγράμματος αξιολόγησης και καθοδήγησης αθλητών και αθλητριών, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και την προαγωγή της υγείας των παιδιών, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΙΣΤΟΣ».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30, στο Κ.Γ. Απόλλων Πατρών, στον νέο χώρο APOLLON ARENA.

Το πρόγραμμα «Ιστός», που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από το καλοκαίρι του 2025, αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία εξωστρέφειας και αναπτυξιακής υποστήριξης.

Στόχος του είναι η συστηματική επαφή με ομάδες της περιφέρειας, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η ενίσχυση των τμημάτων υποδομής του Συλλόγου. Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκονται τα παιδιά και η εξέλιξή τους, μέσα από σύγχρονες επιστημονικές διαδικασίες και συνεχή παρακολούθηση της προόδου τους.

Στην εκδήλωση θα παρίσταται ο πρεσβευτής του προγράμματος «ΙΣΤΟΣ», κ. Dirk Bauermann, προπονητής και υπεύθυνος του αναπτυξιακού προγράμματος υποδομών της Γερμανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Η πολυετής εμπειρία του σε διεθνή προγράμματα ανάπτυξης νέων αθλητών αποτελεί βασικό πυλώνα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων του Οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το νέο πρόγραμμα αξιολόγησης θα παρουσιαστεί αναλυτικά από τον επιστημονικό υπεύθυνο Δρ. Βασίλειο Γεροδήμο, του Εργαστηρίου Προπονητικής ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

έλεγχο ανάπτυξης παιδιών

αξιολόγηση επιλεγμένων δεικτών υγείας

ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση

αξιολόγηση λειτουργικής ικανότητας και φυσικής κατάστασης

διατροφική αξιολόγηση

εργονομική καθοδήγηση

επιστημονική υποστήριξη προπονητών, αθλητών και οικογενειών

Μετά το πέρας της παρουσίασης θα ακολουθήσει πρακτική επίδειξη της λειτουργίας του εργαστηρίου στο κεντρικό γήπεδο.

Ο Α.Σ. Απόλλων Πατρών συνεχίζει να επενδύει σε δομές και ανθρώπους που ενισχύουν ουσιαστικά το μέλλον των ακαδημιών, της ομάδας και της πόλης. Με το πρόγραμμα «Ιστός» δημιουργείται ένα πλαίσιο μακροχρόνιας ανάπτυξης, με τα παιδιά στο επίκεντρο και στόχο την αναβάθμιση του αθλητικού οικοσυστήματος.

