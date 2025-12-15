Ο Απόλλωνας δεν πήρε “δώρα”, φουλάρει για Κηφισιά

Μετά την ολοκλήρωση της 11ης αγωνιστικής, ο Απόλλωνας βρίσκεται μόνος του στην 2η θέση της βαθμολογίας μαζί με τη Κηφισιά η οποία χθες έχασε από τον Προμηθέα 2014.

Ο Απόλλωνας δεν πήρε "δώρα", φουλάρει για Κηφισιά
15 Δεκ. 2025 12:55
Pelop News

Το προγραμματισμένο ρεπό της έκανε το Σαββατοκύριακο η ομάδα του Απόλλωνα Πατρών η οποία δεν αγωνίστηκε για την 11η αγωνιστική της National League 1 και έτσι μετά τη νίκη του Κρόνου Αγίου Δημητρίου υποχώρησε στη 2η θέση της βαθμολογίας του 2ου ομίλου.

Η πατρινή ομάδα ήλπιζε ότι θα πάρει κάποια «δώρα» την αγωνιστική που μας πέρασε, αλλά δεν της έγινε το χατίρι,  καθώς οι ανταγωνιστές για την τετράδα δεν ηττήθηκαν, ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου επιβλήθηκε εύκολα του Εσπέρου και ο Ηλυσιακός επιβλήθηκε δύσκολα του maxhtiko;y Παγκρατίου.

Το μόνο θεωρητικά θετικό σκέλος ήταν η εντός έδρας ήττα της Ένωσης Γλαυκού η οποία έχασε έδαφος για την τετράδα, όμως ακόμα έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα.

Ετσι μετά την ολοκλήρωση της 11ης αγωνιστικής, ο Απόλλωνας βρίσκεται μόνος του στην 2η θέση της βαθμολογίας μαζί με τη Κηφισιά η οποία χθες έχασε από τον Προμηθέα 2014.

Από εκεί και πέρα, από σήμερα το σύνολο του Τζαμάκου πιάνει δουλειά για τον αγώνα του Σαββάτου, όπου θα αντιμετωπίσει εκτός τη Κηφισιά με στόχο στο τελευταίο παιχνίδι του 2025 να πάρει τη νίκη και να παραμείνει μόνη της στην 2η θέση της βαθμολογίας.

Πάντως, οι μελανόλευκοι εφόσον επικρατήσουν της Κηφισιάς, τότε θα ολοκληρώσουν το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος με απολογισμό 9-2 νίκες και η πορεία κρίνεται θετική και εντός στόχων.

Στο καθαρά αγωνιστικό μέρος, οι παίκτες προχθές έκαναν κανονικά προπόνηση, χθες ρεπό για να ξεκουραστούν και από σήμερα μπαίνουν πάλι στο γήπεδο και ξεκινά η προετοιμασία για το παιχνίδι του Σαββάτου.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:46 Η ΔΕΗ επανασχεδιάζει την εμπειρία του πελάτη
13:45 Σοβαρό επεισόδιο σε σχολείο στην Κυψέλη: Μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών, μία 14χρονη τραυματίας
13:40 Μαρινάκης προς αγρότες: Στις 3 η απάντηση της Κυβέρνησης – «Υπάρχουν μαξιμαλιστικά αιτήματα – Ο διάλογος έχει όρια»
13:38 Αστείες ιστορίες με φοιτητικές εργασίες που χάρισαν άφθονο γέλιο (ίσως και λίγο …τρόμο)
13:36 Με τον «Καραγκιόζη στο σπίτι της Κοκκόνας» ξεκίνησαν οι Χριστουγεννιάτικες παραστάσεις θεάτρου Σκιών
13:30 Σε 24ωρη απεργία την Τρίτη οι εργαζόμενοι στο ΓΝ Πατρών «Άγιος Ανδρέας» – Κάλεσμα για συγκέντρωση στο Δημαρχείο
13:28 Ο άνθρωπος που όρμησε απέναντι στα όπλα: Σχεδόν 1 εκατ. δολάρια δωρεές για τον ήρωα της επίθεσης στο Σίδνεϊ
13:24 Με μεγάλη συμμετοχή και παλμό η ετήσια Ολομέλεια του σπιράλ
13:21 Όταν η ποίηση επιστρέφει στην καρδιά: «Καρδιακές Αναρτήσεις» της Μαρίας Καλογεράτου στην Πάτρα
13:18 Μνημόνιο συνεργασίας από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και τους Γιατρούς του Κόσμου
13:15 Μητσοτάκης σε Σάντου: Στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ
13:13 Από πορτιέρης στη Συγγρού σε «Έλληνα Εσκομπάρ»: Η διαδρομή του 65χρονου πίσω από τους τόνους κοκαΐνης
13:08 Πολύ καλή εμφάνιση για τον Ανδρέα Μπιτσάκο
13:02 Φως κι ελπίδα στη Νύχτα των Ευχών στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας ΦΩΤΟ
13:00 Μεγάλη συναυλία Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Αίγιο: Αλλαγή χρόνου με Χρήστο Δάντη
12:57 Ναύπακτος: Το ‘βαλε στο τέρμα και φόρεσε χειροπέδες
12:55 Ο Απόλλωνας δεν πήρε “δώρα”, φουλάρει για Κηφισιά
12:54 Αιτωλικό: Συλλήψεις σε καταστήματα για παράνομη αναμετάδοση συνδρομητικών αθλητικών καναλιών
12:51 Χαρίτσης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό αντί στον διάλογο
12:50 Δείτε ποιος αστέρας του ποδοσφαιρικού θα συμμετάσχει στην ταινία «Fast & Furious»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
χασχαχασ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ