Ο Απόλλωνας δεν πήρε “δώρα”, φουλάρει για Κηφισιά

Το προγραμματισμένο ρεπό της έκανε το Σαββατοκύριακο η ομάδα του Απόλλωνα Πατρών η οποία δεν αγωνίστηκε για την 11η αγωνιστική της National League 1 και έτσι μετά τη νίκη του Κρόνου Αγίου Δημητρίου υποχώρησε στη 2η θέση της βαθμολογίας του 2ου ομίλου.

Η πατρινή ομάδα ήλπιζε ότι θα πάρει κάποια «δώρα» την αγωνιστική που μας πέρασε, αλλά δεν της έγινε το χατίρι, καθώς οι ανταγωνιστές για την τετράδα δεν ηττήθηκαν, ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου επιβλήθηκε εύκολα του Εσπέρου και ο Ηλυσιακός επιβλήθηκε δύσκολα του maxhtiko;y Παγκρατίου.

Το μόνο θεωρητικά θετικό σκέλος ήταν η εντός έδρας ήττα της Ένωσης Γλαυκού η οποία έχασε έδαφος για την τετράδα, όμως ακόμα έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα.

Ετσι μετά την ολοκλήρωση της 11ης αγωνιστικής, ο Απόλλωνας βρίσκεται μόνος του στην 2η θέση της βαθμολογίας μαζί με τη Κηφισιά η οποία χθες έχασε από τον Προμηθέα 2014.

Από εκεί και πέρα, από σήμερα το σύνολο του Τζαμάκου πιάνει δουλειά για τον αγώνα του Σαββάτου, όπου θα αντιμετωπίσει εκτός τη Κηφισιά με στόχο στο τελευταίο παιχνίδι του 2025 να πάρει τη νίκη και να παραμείνει μόνη της στην 2η θέση της βαθμολογίας.

Πάντως, οι μελανόλευκοι εφόσον επικρατήσουν της Κηφισιάς, τότε θα ολοκληρώσουν το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος με απολογισμό 9-2 νίκες και η πορεία κρίνεται θετική και εντός στόχων.

Στο καθαρά αγωνιστικό μέρος, οι παίκτες προχθές έκαναν κανονικά προπόνηση, χθες ρεπό για να ξεκουραστούν και από σήμερα μπαίνουν πάλι στο γήπεδο και ξεκινά η προετοιμασία για το παιχνίδι του Σαββάτου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



