Ο Απόλλων πιάνει δουλειά για τη νέα μάχη Κυπέλλου
22 Σεπ. 2025 13:14
Χωρίς σταματημό οι υποχρεώσεις του Απόλλωνα στο Κύπελλο Ελλάδας, καθώς σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΟΚ οι αγώνες της β΄ φάσης θα γίνουν την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και η ομάδα της Πάτρας θα υποδεχτεί στην Περιβόλα, τη Δόξα Λευκάδας.
Η Δόξα Λευκάδας θεωρητικά είναι το φαβορί για να πάρει τη νίκη-πρόκριση γιατί είναι ομάδα ανώτερης κατηγορίας, όμως ο φετινός Απόλλωνα δείχνει ότι μπορεί να διεκδικήσει στα ίσα τη νίκη.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της β’ φάσης του θεσμού έχει ως εξής:
Τετάρτη 24/9/2025
33. NE Μεγαρίδος-Πρωτέας Βούλας
34. Βίκος Ιωαννίνων-Κόροιβος Αμαλιάδας
35. Νίκη Βόλου-Ψυχικό
36. Δάφνη-Trikala Basket
37. Ελευθερούπολη-Πανερυθραϊκός
38. Λαύριο-Ερμής Σχηματαρίου
39. ΓΣ Σοφάδων-Αιγάλεω
40. Απόλλων Πάτρας-Δόξα Λευκάδας.
Aν η ομάδα του  Απόλλωνα κερδίσει την Τετάρτη, τότε θα αγωνιστεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, εντός έδρας και ο αντίπαλος θα προκύψει από τα αποτελέσματα των αγώνων της Τετάρτης.

 
