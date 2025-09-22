Ο Απόλλων πιάνει δουλειά για τη νέα μάχη Κυπέλλου

Χωρίς σταματημό οι υποχρεώσεις του Απόλλωνα στο Κύπελλο Ελλάδας, καθώς σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΟΚ οι αγώνες της β΄ φάσης θα γίνουν την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και η ομάδα της Πάτρας θα υποδεχτεί στην Περιβόλα, τη Δόξα Λευκάδας.

Η Δόξα Λευκάδας θεωρητικά είναι το φαβορί για να πάρει τη νίκη-πρόκριση γιατί είναι ομάδα ανώτερης κατηγορίας, όμως ο φετινός Απόλλωνα δείχνει ότι μπορεί να διεκδικήσει στα ίσα τη νίκη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της β’ φάσης του θεσμού έχει ως εξής:

Τετάρτη 24/9/2025

33. NE Μεγαρίδος-Πρωτέας Βούλας

34. Βίκος Ιωαννίνων-Κόροιβος Αμαλιάδας

35. Νίκη Βόλου-Ψυχικό

36. Δάφνη-Trikala Basket

37. Ελευθερούπολη-Πανερυθραϊκός

38. Λαύριο-Ερμής Σχηματαρίου

39. ΓΣ Σοφάδων-Αιγάλεω

40. Απόλλων Πάτρας-Δόξα Λευκάδας.

Aν η ομάδα του Απόλλωνα κερδίσει την Τετάρτη, τότε θα αγωνιστεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, εντός έδρας και ο αντίπαλος θα προκύψει από τα αποτελέσματα των αγώνων της Τετάρτης.

