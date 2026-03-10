Ο Άραξος, οι «λύκοι» και ο «Σκορπιός» – Το σχέδιο της ΕΥΠ για έλεγχο και προστασία

Η άνωθεν εντολή στις αστυνομικές αρχές και την ΕΥΠ, μέσα σ’ ένα σκηνικό αυξημένου συναγερμού, είναι σαφής: Προσοχή στους «μοναχικούς λύκους», γιατί είναι ικανοί να προκαλέσουν δολιοφθορές σε στρατιωτικές βάσεις, που εξυπηρετούν το ΝΑΤΟ (Αραξος, Ανδραβίδα).

Η τοπική ΕΛΑΣ έχει θέσει σε πλήρη εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποτροπής πιθανών ενεργειών από Ιρανούς ή άλλους αλλοδαπούς εξτρεμιστές, οι οποίοι ενδέχεται να στοχεύσουν ελληνικούς ή αμερικανικούς στόχους στην ελληνική επικράτεια.

Η επιτήρηση πιθανών στόχων γίνεται σε συνεργασία με την ΕΥΠ, η οποία έχει ενεργοποιήσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο με την επωνυμία «Σκορπιός της Ερήμου», με στόχο την προστασία κρίσιμων στρατηγικών υποδομών και εγκαταστάσεων στρατηγικής σημασίας.

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η 116 ΠΜ του Αράξου βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της περιφρούρησης, καθώς πρόκειται για βάση που διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην άμυνα της χώρας.

Ειρήσθω εν παρόδω αξίζει ν’ επισημανθεί ότι από τον Αραξο απογειώθηκαν τα F-16 τα οποία εντάχθηκαν στην άμυνα της Κύπρου, μαζί με τις δύο φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά».

Εξάλλου, σύμφωνα με χθεσινό ακριβές ρεπορτάζ της «Π», το στρατηγικό αεροδρόμιο του Αράξου προορίζεται και για μετασταθμεύσεις γαλλικών μαχητικών, που φέρουν πυρηνικά όπλα, στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας.

ΠΥΡΗΝΙΚΑ

Οι σχετικές συζητήσεις ανάμεσα στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας και τους Γάλλους αξιωματούχους ξεκίνησαν την περίοδο της καθέλκυσης της φρεγάτας «Κίμων» στα ναυπηγεία της Λοριάν. Η πρόταση των συμμάχων μας να καλυφθεί η Ελλάδα από το πυρηνικό οπλοστάσιο της Γαλλίας αντιμετωπίζεται θετικά από τη χώρα μας.

Πέρα από τις μετασταθμεύσεις των γαλλικών Rafal, θα τεθούν στη διάθεση της σύμμαχης χώρας και οι αποθήκες του Αράξου, οι οποίες είναι κατάλληλες για τη φύλαξη πυρηνικών κεφαλών.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Κι ενώ ο πόλεμος μαίνεται στη Μέση Ανατολή και η Ελλάδα λαμβάνει προληπτικά μέτρα πολλαπλώς, για τη θωράκισή της, υπάρχουν και δυνάμεις (και τοπικές), που αντιδρούν και αξιώνουν να μείνει μακριά η Ελλάδα από τον πόλεμο.

Μια πρώτη ανακοίνωση εκδόθηκε χθες από τη δημοτική αρχή της Πάτρας, με αφορμή τη στρατιωτική άσκηση «Ηνίοχος», η οποία αναφέρει να μην επιστρέψουν πυρηνικά όπλα προς αποθήκευση στον Αραξο.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

Εξάλλου, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των αντιδράσεων έχει προγραμματιστεί η πραγματοποίηση αντιπολεμικού συλλαλητηρίου μεθαύριο την Πέμπτη στις 7μ.μ. στην Πλατεία Γεωργίου, που θα συνοδευτεί από πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας. Πρόκειται για κινητοποίηση ευρείας κλίμακας αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι εκδηλώσεις συνδιοργανώνονται από το ΚΚΕ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΕΑΚ, διάφορες αριστερές δυνάμεις, αναρχικούς και άλλες συλλογικότητες.

ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας προφυλακίστηκε χθες μετά από τρίωρη απολογία, ο 82χρονος πασίγνωστος μαιευτήρας της Πάτρας, που κατηγορείται ότι κατείχε και διακινούσε στο διαδίκτυο υλικό παιδικής πορνογραφίας και κακοποίησης.

Στη δικαστική ετυμηγορία φαίνεται πως βάρυνε ιδιαίτερα η εκτεταμένη και πολύχρονη ενασχόληση του κατηγορουμένου με το εν λόγω απεχθές «αντικείμενο».

120.000 ΑΡΧΕΙΑ!

Τα χιλιάδες αρχεία ήταν περισσότερα από 120.000(! ), αποκάλυψε στην «Π», ανώτερος αξιωματικός της ΕΛΑΣ, προκειμένου να καταδείξει το εύρος και τη σοβαρότητα των κακουργηματικών αδικημάτων του 82χρονου.

Η σύλληψή του προκάλεσε σοκ στην ελληνική κοινωνία, ενώ άφησε άφωνη την τοπική, μόλις άρχισε να διαρρέει το ονοματεπώνυμό του, το οποίο συνδυάστηκε συνειρμικά με την ηλικία του και την οικογενειακή του εικόνα (σύζυγος, δύο παιδιά, εγγόνια κ.ο.κ.)

Με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Κυβερνοεγκλήματος της Αθήνας (η Ασφάλεια Πατρών είχε μόνο επικουρικό ρόλο στη σύλληψή του), ο 82χρονος μαιευτήρας κατείχε στο κινητό του, σ’ έναν εξωτερικό και σε δύο εσωτερικούς σκληρούς δίσκους του υπολογιστή του, υλικό παιδικής πορνογραφίας, το οποίο διακινούσε μέσω διαδικτύου.

ΔΕΝ ΕΠΕΙΣΕ

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο 82χρονος υποστήριξε ότι μόνο «κατέβαζε» και δεν «μοίραζε» διαδικτυακά πορνογραφικό υλικό. Είπε, επίσης, ότι δεν φωτογράφιζε γυμνά τα εγγόνια του, τα οποία ήταν και με συγγενικά πρόσωπα σε διάφορα ενσταντανέ. Τέλος, ανέφερε ότι ουδέποτε είχε ανώμαλες σεξουαλικές προτιμήσεις. Δεν έπεισε, όμως, και πήρε την άγουσα για τη φυλακή…

