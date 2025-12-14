Ο Αθηνόδωρος Αιγίου διακρίσεις στο Περιφερειακό Ανωμάλου Δρόμου

Πολύ καλή παρουσία είχε ο Αθηνόδωρος Αιγίου στον Α΄ Περιφερειακό Αγώνα σε Ανώμαλο Εδαφος που διοργάνωσε με επιτυχία σήμερα η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου στο Ελος της Αγυιάς. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αιγιώτικου συλλόγου:

«Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος επίσημος αγώνας της αγωνιστικής χρονιάς 2025–2026 για τους αθλητές και τις αθλήτριες του συλλόγου μας.

🔸Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές και η διαδρομή σε πολύ καλή κατάσταση, προσφέροντας τις κατάλληλες συνθήκες για έναν απαιτητικό αγώνα ανώμαλου δρόμου.

🔹Οι αθλητές των αγωνιστικών κατηγοριών πραγματοποίησαν ουσιαστικά μια δυνατή προπονητική εμφάνιση, ιδιαίτερα χρήσιμη για την αγωνιστική τους προετοιμασία ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

🔸Ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση μας γέμισαν οι μικρότεροι αθλητές της Ακαδημίας, οι οποίοι αποκόμισαν πολύτιμες εμπειρίες. Για αρκετούς από αυτούς, μάλιστα, ήταν η πρώτη συμμετοχή σε αγώνα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος. Έτρεξαν με καλή διάθεση, επέδειξαν αγωνιστικότητα και τερμάτισαν κουρασμένοι, αλλά χαρούμενοι, απολαμβάνοντας τη συμμετοχή και τη χαρά του αγώνα.

🔹Μαζί με τους προπονητές τους, εντόπισαν τυχόν λάθη τακτικής, τα οποία αποτελούν πολύτιμο εφόδιο για τους επόμενους αγώνες. Αρκετοί μικροί αθλητές έδειξαν με την παρουσία τους ότι, με προσπάθεια, προσήλωση και συνέπεια στις προπονήσεις, μπορούν στο μέλλον να ξεχωρίσουν και να έχουν σημαντικές διακρίσεις στους αγώνες αντοχής.

👏 Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες για τη συμμετοχή και την προσπάθειά τους, καθώς και στους προπονητές για την καθοδήγηση και τη στήριξη.

📊 Αποτελέσματα αθλητών συλλόγου:

Θέση Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Αγώνισμα Κατηγορία Επίδοση

▪️4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2006 8χλμ Άνδρες Κ23 25:44

▪️4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 1990 8χλμ Άνδρες Α/Γ 26:42

▪️5 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΤΑΛΗΣ 2015 0.8χλμ Άνδρες Κ12 2:37

▪️6 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2003 8χλμ Άνδρες Α/Γ 27:14

▪️6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ 2013 0.8χλμ Άνδρες Κ14 5:38

▪️8 ΑΓΑΠΗ ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ 2010 3χλμ Γυναίκες Κ18 12:45

▪️12 ΜΕΛΙΝΑ ΛΟΥΛΕΜΕ 2015 0.8χλμ Γυναίκες Κ12 3:21

▪️13 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΑΡΩΝΗ 2009 3χλμ Γυναίκες Κ18 15:09

▪️15 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑ ΜΑΡΝΕΛΗΣ 2010 4χλμ Άνδρες Κ18 14:49

▪️16 ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 2015 0.8χλμ Άνδρες Κ12 3:10

▪️16 ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΙΟΦΥΛΑ 2013 1,5χλμ Γυναίκες Κ14 6:17

▪️17 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 2009 4χλμ Άνδρες Κ18 15:05

▪️18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 2011 3χλμ Άνδρες Κ16 13:06

▪️18 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 2014 1,5χλμ Γυναίκες Κ14 6:19

▪️20 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2015 0.8χλμ Άνδρες Κ12 3:14

▪️21 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ 2017 0.8χλμ Γυναίκες Κ12 3:29

▪️23 ΛΥΔΙΑ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ 2015 0.8χλμ Γυναίκες Κ12 3:31

▪️23 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΕΡΗΣ 2013 1,5χλμ Άνδρες Κ14 6:33

▪️25 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ 2015 0.8χλμ Άνδρες Κ12 3:27

▪️26 ΜΑΡΙΑ ΙΖΑΜΠΕΛΑ ΠΑΠΠΑ 2012 2χλμ Γυναίκες Κ16 10:42

▪️27 ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΟΥΣΕΚΗ 2017 0.8χλμ Γυναίκες Κ12 3:47

▪️27 ΜΑΡΙΑ ΒΑΓΕΝΑ 2013 1,5χλμ Γυναίκες Κ14 7:13

▪️29 ΓΙΟΡΓΚΕΣΤ ΜΠΕΤΣΙ 2015 0.8χλμ Άνδρες Κ12 3:58».

