Ο Αθηνόδωρος Αιγίου πρώτα δείγματα γραφής στις Ημερίδες Κλειστού Στίβου

Ο Αθηνόδωρος Αιγίου έκανε πολύ καλή αρχή στη στιβική σεζόν με την παρουσία των πρωταθλητών του στις ημερίδες κλειστού στίβου που διεξήχθησαν το Σάββατο 24/1 σε Παιανία και Πάτρα.

25 Ιαν. 2026 22:25
Με θετικό πρόσημο ξεκίνησαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις οι αθλητές του Αθηνόδωρου Αιγίου, συμμετέχοντας στις ημερίδες κλειστού στίβου που διεξήχθησαν το Σάββατο 24/1 σε Παιανία και Πάτρα. Οι επιδόσεις των αθλητών του Αθηνόδωρου αποτελούν μια καλή βάση για τη συνέχεια της χειμερινής περιόδου, αλλά κυρίως αφήνουν υποσχέσεις για τη θερινή σεζόν του ανοιχτού στίβου. Αναλυτικά:

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Στα 2.000μ. Ανδρών, ο πρωταθλητής Ανδρέας Γεωργίου (2005) είχε μια πολύ θετική παρουσία. Τερμάτισε στην 1η θέση με χρόνο 5:21.35, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ (PB), δείχνοντας ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο ενόψει των επόμενων υποχρεώσεών του.
ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Στην Πάτρα, οι νεαρότεροι αθλητές του Αθηνόδωρου δοκίμασαν τις δυνάμεις τους στα αγωνίσματα ταχύτητας. Αναλυτικά:

– Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος (2008): Πραγματοποίησε πάρα πολύ καλή εμφάνιση στα 60μ. Ανδρών. Με χρόνο 7.22 στον προκριματικό και 7.16 στον τελικό, κατέλαβε την 3η θέση, βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ κι επιβεβαιώνοντας τη σωστή του προετοιμασία.
– Ραφαηλία Καραγκούνια (2011): Στα 60μ. Γυναικών Κ16, σημείωσε χρόνο 8.36 (PB), μια επίδοση που της δίνει ιδιαίτερο κίνητρο για τη συνέχεια στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες.
Συγχαρητήρια στους αθλητές και τους προπονητές τους. Οι αγώνες του κλειστού στίβου αποτελούν πάντα ένα σημαντικό «τεστ» για την αξιολόγηση της κατάστασης των αθλητών, με το βλέμμα στραμμένο στις μεγάλες διοργανώσεις του καλοκαιριού.

