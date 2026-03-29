Ο Αθηνόδωρος τα πήγε περίφημα στον 4ο Patras Half Marathon

Ο Αθηνόδωρος έκλεψε την παράσταση στον 4ο Patras Half Marathon και, πλέον, ετοιμάζεται για τις δικές του μεγάλες διοργανώσεις.

29 Μαρ. 2026 16:58
Pelop News

Ο Αθηνόδωρος έδωσε εντυπωσιακό «παρών» στον 4ο Patras Half Marathon, με τους αθλητές και τις αθλήτριες του συλλόγου να πραγματοποιούν πολύ καλές επιδόσεις σε Ημιμαραθώνιο, 10 χλμ. και 5 χλμ. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 21,1 ΧΛΜ.: Βηθλεέμ Σαπίου (1:32:10), Νεκτάριος Αργυριάδης (1:37:50), Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος (1:39:57), Ιωάννης Βασιλείου (1:39:50), Νίκος Γιαννούλης (1:40:33), Βασίλης Βασιλάκος (1:46:57), Τρύφωνας Κατσαρός (1:47:13), Κωνσταντίνος Μαραγκός (1:50:56), Matiz Niza (1:51:33), Ραδάμανθυς Σκούντζος (1:55:34), Γιώργος Δημητρόπουλος (1:41:23).

COFFEE ISLAND 10 ΧΛΜ.: Κώστας Σταθόπουλος (49:05), Μαρία Βούλγαρη (51:58).
PwC 5 ΧΛΜ.: Δημήτρης Τασσόπουλος (16:38), Εμμανουέλα Χατζή (23:42), Δημήτρης Γκραικιώτης (23:42), Σωτήρης-Μιχαήλ Κοντός (26:03), Μαρία-Ιζαμπέλα Παπά (30:38), Αγγελος Θεοδωρακόπουλος (30:45), Τόνια Κωστοπούλου (41:21), Μαρία Θεοχαρίδη (συμμετοχή).

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου: «Με επιμονή, ήθος και αγάπη για τον αθλητισμό, οι αθλητές μας συνεχίζουν να κάνουν τον Αθηνόδωρο υπερήφανο».

Πλέον, ο Αθηνόδωρος ετοιμάζεται για τις δυο μεγάλες διοργανώσεις που θα φιλοξενήσει για μια ακόμη χρονιά στο Αίγιο. Η αρχή θα γίνει με το «Aigio 10.000m. – Elite & Open Festival» και η συνέχεια με τα «Αιγιάλεια». Το «Aigio 10.000m. – Elite & Open Festival» είναι ένας νέος αγώνας 10.000 μ. ανοικτός σε αθλητές και αθλήτριες που πληρούν τα όρια συμμετοχής, με στόχο να συγκεντρώσει δυνατές επιδόσεις, υψηλό επίπεδο συναγωνισμού και αθλητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Το μίτινγκ είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 25 Απριλίου στις 18.50 στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου και θα διεξαχθεί παράλληλα με το Πανελλήνιο πρωτάθλημα 10.000μ. Οπως αναφέρει ο Αθηνόδωρος:  «Με προσεκτικά επιλεγμένο αριθμό συμμετοχών, επίσημη χρονομέτρηση, τεχνικούς κανονισμούς υψηλού επιπέδου, βράβευση των 3 πρώτων ανδρών και των 3 πρώτων γυναικών και ειδική βράβευση “Καλύτερου Αθλητή/τριας” βάσει WMA, η διοργάνωση στοχεύει να γίνει σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της απόστασης των 10.000μ. Δηλώσεις έως 13/4. Η τελική λίστα θα ανακοινωθεί στις 15/4».

