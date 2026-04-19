Ο Ατλαντας τα πήγε περίφημα στο Διασυλλογικό στίβου Κ18

Πολύ καλές εμφανίσεις, μετάλλια και ρεκόρ πέτυχε ο Ατλαντας στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Κ18 που φιλοξενήθηκε στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Ο Ατλαντας τα πήγε περίφημα στο Διασυλλογικό στίβου Κ18 Ο Ατλαντας ανέβηκε πολλές φορές στο βάθρο στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Κ18
19 Απρ. 2026 15:13
Pelop News

Το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα της κατηγορίας Κ18 διεξήχθη χθες στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Ολοι οι αθλητές και οι αθλήτριες του Ατλαντα έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, με αποτέλεσμα ο σύλλογος να κερδίσει 4 μετάλλια, πολύ καλά πλασαρίσματα και σχεδόν όλα τα παιδιά να κάνουν ατομικά ρεκόρ!
🟢🥇🥇 Ο Παναγιώτης Σαμίκος έκανε το double στα 400 μέτρα και 400 εμπόδια κατακτώντας την 1η θέση και στα δύο αγωνίσματα με επιδόσεις 52,40″ και 58,60″ αντίστοιχα!
🟡🥈Η Νικολίτσα Σαμίκου (γεν. 2011 κατηγορία Κ16!!) με τρομερή εμφάνιση στα 200 μέτρα κατέκτησε την 2η θέση με μεγάλο ατομικό ρεκόρ 25,99″ δείχνοντας τις μεγάλες δυνατότητες της!!!
🟢🥉Η μικρότερη της ομάδας Νάσια Τσαχλή (γεν.2012!!!) αν και είναι πρώτη χρονιά στην κατηγορία Κ16 κατέκτησε την 3η θέση στα 100 μέτρα με την τεράστια επίδοση 12,68″ για την ηλικία της πιστοποιώντας και αυτή τις μεγάλες δυνατότητες της!!!
🟡 Δυνατή εμφάνιση και για την ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ100 των κοριτσιών όπου αποτελούμενη από τις Ροζή – Σαμίκου – Πάλμου – Τσαχλή κατέκτησαν την 4η θέση! Αυτά τα κορίτσια ανήκουν όλα στην κατηγορία Κ16 και έδειξαν ότι θα υπάρξει και μια πολύ δυνατή ομάδα και για το διασυλλογικό Κ16!
🟡 Επίσης αγωνίστηκαν και έδειξαν πολύ καλές προοπτικές οι: Πάλμου Βικτωρία (100μ), Κυριαζίδη Εβίτα (1500μ), Ροζή Αληθινή (200μ), Αγιαννιτοπούλου Αθηνά (σφαίρα), Ανδρικόπουλος Νικόλαος (100μ), Ράπτης Άγγελος (100μ), Παπαζαφείρης Μιχάλης (100μ), Σπύρου Σωτήρης (100μ), Σαγιάς Θανάσης (100μ)! Η Κατερίνα Ντερέκη αντιμετώπισε ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής και δεν κατάφερε να αγωνιστεί!
👏👏👏Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!!!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:44 Ρομαντική στιγμή στο ΣΕΦ, άνδρας έκαμνε πρόταση γάμου στο γήπεδο!
16:37 ΗΠΑ-Ιράν-Ισραήλ: Η πραγματικότητα πίσω από τον πόλεμο
16:32 Οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία, πότε πέφτει η αυλαία για την σχολική περίοδο
16:27 Τύπος και υπογραμμός: Ο Ελληνας «Τάρλατς» και ο «ξένος» Ντε Γκρες;
16:20 ΣΥΡΙΖΑ: Με τι κρατάει ο Λαζαρίδης τον Μητσοτάκη και δεν τον έδιωχνε επί δύο εβδομάδες;
16:12 Πλησιάζει το επόμενο 3ήμερο για ξεκούραση και μίνι διακοπές!
16:03 Π. Μαρινάκης για Ν. Ανδρουλάκη: Ζητάει εκλογές, αλλά δεν λέει με ποιους και πώς θα κυβερνήσει
15:55 Το μήνυμα του Ανδρέα Κατσανιώτη για τον «άπιστο» Θωμά
15:42 Τραμπ προς Ιράν: «Επρεπε εδώ και 47 χρόνια να σας είχαν τελειώσει οι προηγούμενοι από εμένα»
15:32 Φόρος τιμής στα αδικοχαμένα θύματα της οδού Βότση στην Πάτρα
15:22 Κοινωνικός Τουρισμός: Ενας επιπλέον μήνας για διακοπές σε όσους πάρουν voucher
15:15 Το μήνυμα του Κυρ. Μητσοτάκη στους βουλευτές της ΝΔ ήταν ξεκάθαρο
15:13 Ο Ατλαντας τα πήγε περίφημα στο Διασυλλογικό στίβου Κ18
15:08 Μαλαισία: Μεγάλη πυρκαγιά σε χωριό, περισσότεροι από 9.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν
14:55 Πανελλήνιο Εφήβων: Η ώρα της κορύφωσης – το remake του τελικού
14:52 Ηλεία: «Απέδρασαν» τα ελάφια και…απειλούν τους οδηγούς οχημάτων
14:51 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Ο Κεφαλληνιακός νίκησε τον Προφήτη Ηλία
14:43 Απονεμήθηκε σε πρύτανη ελληνικού Πανεπιστημίου ο τίτλος «Μέγας Άρχων Χαρτοφύλαξ»
14:41 Γιατί η Λάουρα Κοβέσι θα πάει στους Δελφούς την Τετάρτη
14:33 «Your Face Sounds Familiar»: Απόψε η πρεμιέρα. Ποιος παρουσιάζει, ποιοι είναι οι κριτές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ