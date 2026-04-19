Ο Ατλαντας τα πήγε περίφημα στο Διασυλλογικό στίβου Κ18

Το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα της κατηγορίας Κ18 διεξήχθη χθες στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Ολοι οι αθλητές και οι αθλήτριες του Ατλαντα έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, με αποτέλεσμα ο σύλλογος να κερδίσει 4 μετάλλια, πολύ καλά πλασαρίσματα και σχεδόν όλα τα παιδιά να κάνουν ατομικά ρεκόρ!

🟢🥇🥇 Ο Παναγιώτης Σαμίκος έκανε το double στα 400 μέτρα και 400 εμπόδια κατακτώντας την 1η θέση και στα δύο αγωνίσματα με επιδόσεις 52,40″ και 58,60″ αντίστοιχα!

🟡🥈Η Νικολίτσα Σαμίκου (γεν. 2011 κατηγορία Κ16!!) με τρομερή εμφάνιση στα 200 μέτρα κατέκτησε την 2η θέση με μεγάλο ατομικό ρεκόρ 25,99″ δείχνοντας τις μεγάλες δυνατότητες της!!!

🟢🥉Η μικρότερη της ομάδας Νάσια Τσαχλή (γεν.2012!!!) αν και είναι πρώτη χρονιά στην κατηγορία Κ16 κατέκτησε την 3η θέση στα 100 μέτρα με την τεράστια επίδοση 12,68″ για την ηλικία της πιστοποιώντας και αυτή τις μεγάλες δυνατότητες της!!!

🟡 Δυνατή εμφάνιση και για την ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ100 των κοριτσιών όπου αποτελούμενη από τις Ροζή – Σαμίκου – Πάλμου – Τσαχλή κατέκτησαν την 4η θέση! Αυτά τα κορίτσια ανήκουν όλα στην κατηγορία Κ16 και έδειξαν ότι θα υπάρξει και μια πολύ δυνατή ομάδα και για το διασυλλογικό Κ16!

🟡 Επίσης αγωνίστηκαν και έδειξαν πολύ καλές προοπτικές οι: Πάλμου Βικτωρία (100μ), Κυριαζίδη Εβίτα (1500μ), Ροζή Αληθινή (200μ), Αγιαννιτοπούλου Αθηνά (σφαίρα), Ανδρικόπουλος Νικόλαος (100μ), Ράπτης Άγγελος (100μ), Παπαζαφείρης Μιχάλης (100μ), Σπύρου Σωτήρης (100μ), Σαγιάς Θανάσης (100μ)! Η Κατερίνα Ντερέκη αντιμετώπισε ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής και δεν κατάφερε να αγωνιστεί!

👏👏👏Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!!!

