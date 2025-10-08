«Ο μπαμπάς μου είναι ήρωας»: Ο γιος του Πάνου Ρούτσι μιλά μετά τη λήξη της απεργίας πείνας ΒΙΝΤΕΟ

Με λόγια συγκίνησης και περηφάνειας μίλησε ο Κρίστιαν Ρούτσι, γιος του Πάνου Ρούτσι, που έβαλε τέλος στην πολυήμερη απεργία πείνας. Ο νεαρός ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του, εκφράζοντας ανακούφιση και βαθιά συγκίνηση.

08 Οκτ. 2025 11:50
Στην Αθήνα έφτασε από τη Θεσσαλονίκη ο Κρίστιαν Ρούτσι, γιος του Πάνου Ρούτσι, μετά τη λήξη της 23ήμερης απεργίας πείνας του πατέρα του.

«Νιώθω ανακούφιση που σταμάτησε την απεργία πείνας. Δεν καταλαβαίνω γιατί σε ένα κράτος δικαίου και σε μια χώρα που γέννησε τη δημοκρατία έπρεπε να περιμένουμε 23 μέρες για ένα τόσο απλό ζήτημα», δήλωσε στην κάμερα του Alpha, υπογραμμίζοντας πως «για 23 μέρες του έδινα κουράγιο, όπως έκανε όλος ο κόσμος».

Αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας του πατέρα του, ο Κρίστιαν σημείωσε: «Του είπα να το ξανασκεφτεί, γιατί ανησυχούσα για την υγεία του — είχε και τα δικά του καρδιολογικά προβλήματα, αλλά επέμενε».

Ο νεαρός ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας και μίλησε με συγκίνηση για τη στήριξη που έχει δεχθεί ο πατέρας του από πολίτες σε όλη τη χώρα: «Ο μπαμπάς μου είναι ήρωας. Παιδιά του λένε “είσαι ο πατέρας μας”».

Τέλος, αναφερόμενος στον αδελφό του Ντένις, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών, ο Κρίστιαν είπε: «Εύχομαι ο Ντένις να μας βλέπει από ψηλά», ενώ αποκάλυψε πως η σημερινή ημέρα, 8 Οκτωβρίου, είναι και τα γενέθλια του πατέρα του — μια συγκυρία που έκανε τη λήξη της απεργίας πείνας ακόμη πιο φορτισμένη συναισθηματικά.
