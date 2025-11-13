Ο Μπασινάς έρχεται στην Πάτρα για την γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου

13 Νοέ. 2025 12:11
Pelop News

Για μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή ετοιμάζεται η Πάτρα. Συγκεκριμένα, την ερχόμενη Δευτέρα (14.00), το γήπεδο Α. Κάνιστρας θα φιλοξενήσει τη δράση του FIFA Women’s Football Campaign, μια γιορτή αφιερωμένη στα κορίτσια 10–16 ετών που αγαπούν το ποδόσφαιρο.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και της ΕΠΣ Αχαΐας, στο πλαίσιο του προγράμματος UEFA Women’s Football Campaign, που έχει ήδη πραγματοποιηθεί με επιτυχία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Αγγελος Μπασινάς, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και μέλος της «χρυσής» ομάδας του Euro 2004. Θα βρεθεί δίπλα στα κορίτσια, μοιράζοντας εμπειρίες και πολύτιμες συμβουλές.

Παρούσες θα είναι και παίκτριες της Εθνικής ομάδας Γυναικών, ενισχύοντας την προσπάθεια διάδοσης του γυναικείου ποδοσφαίρου στη χώρα.

Το φεστιβάλ υπόσχεται μια μέρα γεμάτη δράση, μουσική και εκπλήξεις, διαδραστικά παιχνίδια, ποδοτεχνίες, δοκιμασίες και φυσικά πολύ χαμόγελο! Στόχος είναι όλα τα κορίτσια, ακόμη και όσα δεν έχουν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, να γνωρίσουν το άθλημα και να το αγαπήσουν.

 

