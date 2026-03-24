Ο Μπιλ Κόσμπι ένοχος για βιασμό το 1972, θα καταβάλλει στο θύμα 59,25 εκατομμυρίων δολαρίων! ΒΙΝΤΕΟ

Ο γνωστός ηθοποιός Μπιλ Κόσμπι κρίθηκε σήμερα (24/3/2026) ένοχος για τη νάρκωση και τον βιασμό μίας σερβιτόρας το 1972. Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός υποχρεώνεται να καταβάλλει στο θύμα της σεξουαλικής κακοποίησης αποζημίωση ύψους 59,25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αποκάλυψη από The Times: Το Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας θα ηγηθεί διεθνούς δύναμης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Η πρώην σερβιτόρα, Donna Motsinger, υποστήριξε ότι ο Μπιλ Κόσμπι, ήδη δημοφιλής τηλεοπτικός σταρ, την είχε παραλάβει από το σπίτι της με λιμουζίνα για να τη μεταφέρει σε μία παράσταση stand-up. Σύμφωνα με την αγωγή που υπέβαλε κατά του Κόσμπι, της είχε προσφέρει κρασί και ένα χάπι, το οποίο πίστευε ότι ήταν ασπιρίνη, πριν χάσει τις αισθήσεις της.

Μετά την κατανάλωση του ποτού και του χαπιού «άρχισε να χάνει και να ξαναβρίσκει τις αισθήσεις της», ενώ η τελευταία εικόνα που θυμόταν ήταν «λάμψεις φωτός». Όπως ανέφερε, ξύπνησε αργότερα στο σπίτι της γυμνή, φορώντας μόνο τα εσώρουχά της, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε ναρκωθεί και κακοποιηθεί σεξουαλικά.

Η πλευρά του Κόσμπι απέρριψε τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας στα δικαστικά έγγραφα ότι η Motsinger «παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη». Η δικηγόρος του διάσημου καλλιτέχνη, Jennifer Bonjean, δήλωσε σε αμερικανικά ΜΜΕ ότι ο πελάτης της θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Η υπόθεση εκδικάστηκε σε δικαστήριο της Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια, όπου οι ένορκοι αποφάσισαν ότι ο Μπιλ Κόσμπι πρέπει να καταβάλει 59,25 εκατομμύρια δολάρια στην πρώην σερβιτόρα.

Η Donna Motsinger, 84 ετών σήμερα, εργαζόταν το 1972 ως σερβιτόρα στο εστιατόριο «Trident» στο Sausalito, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο, στέκι πολλών διασημοτήτων της εποχής.

A California jury has awarded a woman close to $60 million, after it found comedian Bill Cosby liable of drugging and sexually assaulting her in 1972. pic.twitter.com/J8lH1GX8Mc — CBS Mornings (@CBSMornings) March 24, 2026

Ο 88χρονος Μπιλ Κόσμπι υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές προσωπικότητες των δεκαετιών του 1980 και του 1990 και είχε τη δική του τηλεοπτική σειρά «The Cosby Show». Ωστόσο, η φήμη του «γκρεμίστηκε» όταν δεκάδες γυναίκες άρχισαν να τον κατηγορούν για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και παρενόχληση, με περιστατικά που φέρονται να ξεκινούν από τη δεκαετία του 1960.



Το 2021 ο Κόσμπι αποφυλακίστηκε έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια κράτησης στην Πενσυλβάνια, όταν ανώτερο δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη του για σεξουαλική επίθεση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



