Ο Μπιλ Κόσμπι ένοχος για βιασμό το 1972, θα καταβάλλει στο θύμα 59,25 εκατομμυρίων δολαρίων! ΒΙΝΤΕΟ

Ο Μπιλ Κόσμπι ένοχος για βιασμό το 1972, θα καταβάλλει στο θύμα 59,25 εκατομμυρίων δολαρίων!

Η υπόθεση εκδικάστηκε σε δικαστήριο της Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια

24 Μαρ. 2026 21:31
Pelop News

Ο γνωστός ηθοποιός Μπιλ Κόσμπι κρίθηκε σήμερα (24/3/2026) ένοχος για τη νάρκωση και τον βιασμό μίας σερβιτόρας το 1972. Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός υποχρεώνεται να καταβάλλει στο θύμα της σεξουαλικής κακοποίησης αποζημίωση ύψους 59,25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αποκάλυψη από The Times: Το Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας θα ηγηθεί διεθνούς δύναμης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Η πρώην σερβιτόρα, Donna Motsinger, υποστήριξε ότι ο Μπιλ Κόσμπι, ήδη δημοφιλής τηλεοπτικός σταρ, την είχε παραλάβει από το σπίτι της με λιμουζίνα για να τη μεταφέρει σε μία παράσταση stand-up. Σύμφωνα με την αγωγή που υπέβαλε κατά του Κόσμπι, της είχε προσφέρει κρασί και ένα χάπι, το οποίο πίστευε ότι ήταν ασπιρίνη, πριν χάσει τις αισθήσεις της.

Μετά την κατανάλωση του ποτού και του χαπιού «άρχισε να χάνει και να ξαναβρίσκει τις αισθήσεις της», ενώ η τελευταία εικόνα που θυμόταν ήταν «λάμψεις φωτός». Όπως ανέφερε, ξύπνησε αργότερα στο σπίτι της γυμνή, φορώντας μόνο τα εσώρουχά της, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε ναρκωθεί και κακοποιηθεί σεξουαλικά.

Η πλευρά του Κόσμπι απέρριψε τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας στα δικαστικά έγγραφα ότι η Motsinger «παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη». Η δικηγόρος του διάσημου καλλιτέχνη, Jennifer Bonjean, δήλωσε σε αμερικανικά ΜΜΕ ότι ο πελάτης της θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Η υπόθεση εκδικάστηκε σε δικαστήριο της Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια, όπου οι ένορκοι αποφάσισαν ότι ο Μπιλ Κόσμπι πρέπει να καταβάλει 59,25 εκατομμύρια δολάρια στην πρώην σερβιτόρα.

Η Donna Motsinger, 84 ετών σήμερα, εργαζόταν το 1972 ως σερβιτόρα στο εστιατόριο «Trident» στο Sausalito, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο, στέκι πολλών διασημοτήτων της εποχής.

Ο 88χρονος Μπιλ Κόσμπι υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές προσωπικότητες των δεκαετιών του 1980 και του 1990 και είχε τη δική του τηλεοπτική σειρά «The Cosby Show». Ωστόσο, η φήμη του «γκρεμίστηκε» όταν δεκάδες γυναίκες άρχισαν να τον κατηγορούν για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και παρενόχληση, με περιστατικά που φέρονται να ξεκινούν από τη δεκαετία του 1960.


Το 2021 ο Κόσμπι αποφυλακίστηκε έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια κράτησης στην Πενσυλβάνια, όταν ανώτερο δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη του για σεξουαλική επίθεση.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:51 Η φόρτιση στο 100% στην μπαταρία του κινητού δεν είναι ιδανική! Δείτε τι πρέπει να κάνετε
23:44 Ήττα στην κόψη του ξυραφιού για τον Ολυμπιακό στη Βαλένθια
23:18 Τρομερός Παναθηναϊκός με 100άρα στο Σαράγεβο και μαγικούς Ναν, Όσμαν και Χέιζ-Ντέιβις
23:00 Ο Ντίλιαν για υποκλοπές: «Δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος, το Predator δινόταν νόμιμα σε κυβερνητικές και αστυνομικές Αρχές»
22:55 Τραγωδία στην Ελασσόνα: Ένας νεκρός μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων
22:45 «Μου κόστισε πολύ», οργισμένος ο Jay-Z για την υπόθεση βιασμού ανήλικης
22:34 Το Channel 12 του Ισραήλ αποκαλύπτει: Αυτά είναι τα 14 σημεία της πρότασης Τραμπ για τερματισμό του πολέμου
22:30 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:21 Το σκάνδαλο χειραγώγησης αγώνων στο τσέχικο ποδόσφαιρο, οι 47 ύποπτοι και ο Έλληνας που ενεπλάκη
22:10 Λαμπρός ο Εσπερινός στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, ΦΩΤΟ
22:00 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot για 49 εκατ. ευρώ!
21:49 Σαλάχ: Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι, συγκινητικό το ΒΙΝΤΕΟ
21:41 ΥΠΑΑΤ: 8 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο
21:31 Ο Μπιλ Κόσμπι ένοχος για βιασμό το 1972, θα καταβάλλει στο θύμα 59,25 εκατομμυρίων δολαρίων! ΒΙΝΤΕΟ
21:21 Αποκάλυψη από The Times: Το Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας θα ηγηθεί διεθνούς δύναμης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
21:10 «Η μητέρα μου ήταν αλκοολική, πέθανε σε κέντρο απεξάρτησης και ο μπαμπάς μου «έφυγε» αργότερα από τον ίδιο λόγο», συγκλονίζει η Αλέξάνδρα Ούστα
21:02 Τα ακραία καιρικά φαινόμενα «απαγορεύουν» τις παρελάσεις της 25ης Μαρτίου σε Χανιά και Ρέθυμνο!
20:52 Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε στην Τεχεράνη
20:42 Πάτρα: Ρομά εισέβαλλε σε σούπερ μάρκετ με πιστόλι!
20:31 Χειμώνας: Ο φετινός στην Αθήνα ήταν από τους πιο «ακραίους» των τελευταίων 130 ετών!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
