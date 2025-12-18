Ο Μπιοκάνιν είναι ο πρώτος σκόρερ του ΝΟΠ
Με αφορμή την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων στην Α1 Εθνική πόλο Ανδρών για το 2025, κάνουμε μια αναδρομή στα στατιστικά και βλέπουμε ότι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας πόλο του ΝΟΠ είναι ο Μιχαίλο Μπιοκάνιν.
Ο Σέρβος περιφερικός της Πατρινής ομάδας στις 11 πρώτες αγωνιστικές έχει σημειώσει 20 γκολ και να σημειωθεί ότι ήταν εκτός μάχης σε 2 από τα 11 παιχνίδια λόγω τραυματισμού.
