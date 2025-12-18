Ο Μπιοκάνιν είναι ο πρώτος σκόρερ του ΝΟΠ

Με αφορμή την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων στην Α1 Εθνική πόλο Ανδρών για το 2025, κάνουμε μια αναδρομή στα στατιστικά και βλέπουμε ότι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας πόλο του ΝΟΠ είναι ο Μιχαίλο Μπιοκάνιν.

Ο Σέρβος περιφερικός της Πατρινής ομάδας στις 11 πρώτες αγωνιστικές έχει σημειώσει 20 γκολ και να σημειωθεί ότι ήταν εκτός μάχης σε 2 από τα 11 παιχνίδια λόγω τραυματισμού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



