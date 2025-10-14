Ο Χ. Μπονάνος παρέδωσε απινιδωτές στον Ναυτικό Όμιλο Ελαιώνα Αιγιαλείας

Στην παράδοση δύο ακόμα Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AED), αυτήν την φορά στην Κοινότητα Πλατάνου του Δήμου Αιγιαλείας και στον Εξωραϊστικό και Ναυτικό Όμιλο Ελαιώνα Αιγιαλείας προέβη σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Χαράλαμπος Μπονάνος .

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εφαρμόζει πρόγραμμα προμήθειας απινιδωτών τους οποίους παραδίδει σε αθλητικούς συλλόγους , δήμους, κοινότητες κλπ, προκειμένου να τοποθετηθούν σε σημεία δημόσιας πρόσβασης και να χρησιμοποιηθούν άμεσα σε περιστατικά καρδιοαναπνευστικής ανακοπής.

Στον Ελαιώνα τη συσκευή παρέλαβε ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Νικόλαος Πάσχος ,ενώ στον Πλάτανο τον απινιδωτή παρέλαβε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Ανδρέας Ρεκούτης.

Και οι δύο ευχαρίστησαν θερμά την Περιφερειακή Αρχή και ιδιαίτερα τον κ. Μπονάνο για τη μέριμνά του.

Ο κ. Μπονάνος σε δηλώσεις του τόνισε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχοντας κάνοντας πράξη την προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών της περιφέρειάς μας, και στη διασφάλιση της υγείας τους παραδίδει με μεγάλη χαρά τους εξωτερικούς αυτόματους απινιδωτές με το κουτί αποθήκευσής τους, για να χρησιμοποιηθούν άμεσα σε ώρα ανάγκης. Δε θέλουμε να χάνονται άδικα ζωές, εξαιτίας έλλειψης ειδικών μηχανημάτων, συνέχισε ο κ. Μπονάνος. Ως Περιφερειακή Αρχή στόχο έχουμε την ενίσχυση των υποδομών στον χώρο της υγείας μέσα από την αναβάθμιση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων μας , ενώ επεσήμανε τη χρησιμότητα των απινιδωτών που εξασφαλίζουν κρίσιμο χρόνο μέχρι τη διακομιδή του ασθενούς στο Νοσοκομείο και αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την αναβάθμιση των πρώτων βοηθειών και την προστασία των πολιτών της Περιφέρειάς μας».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



