Ο χαμένος τάφος της Κλεοπάτρας: Νέο εύρημα στη Μεσόγειο αναζωπυρώνει τον θρύλο

Η Κλεοπάτρα παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο ισχυρά και γοητευτικά σύμβολα της ιστορίας. Τώρα, η έρευνα για τον χαμένο τάφο της φαίνεται να κάνει ένα καθοριστικό βήμα, καθώς εξερευνητές εντόπισαν ένα βυθισμένο λιμάνι στα βάθη της Μεσογείου, μόλις δύο μίλια από την ακτή της Αλεξάνδρειας. Το λιμάνι αυτό, σε βάθος περίπου 12 μέτρων, ίσως κρύβει τα μυστικά του τελευταίου καταφυγίου της βασίλισσας και του Ρωμαίου εραστή της, Μάρκου Αντώνιου.

Η ανακάλυψη έγινε κοντά στην Τάποσιρις Μέγκνα, αρχαία πόλη που φιλοξενούσε ναό αφιερωμένο στον Όσιρη, θεό του θανάτου. Η Καθλίν Μαρτίνεζ, η οποία αναζητά τον τάφο της Κλεοπάτρας εδώ και δύο δεκαετίες, μαζί με τον διάσημο εξερευνητή Μπομπ Μπάλαρντ – γνωστό για την ανακάλυψη του Τιτανικού – εντόπισαν το λιμάνι κατά τη διάρκεια καταδύσεων. Όπως υποστηρίζουν, μπορεί να αποτελέσει το «κλειδί» για τον εντοπισμό του τάφου.

Σύμφωνα με το αιγυπτιακό Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, η νέα δομή περιλαμβάνει κολόνες, γυαλισμένα πέτρινα δάπεδα και αμφορείς, ενδείξεις έντονης ναυτικής δραστηριότητας. Η Μαρτίνεζ δηλώνει βέβαιη: «Είναι μόνο θέμα χρόνου πριν βρεθεί ο τάφος. Μετά από 2.000 χρόνια, κανείς δεν έχει φτάσει εδώ. Είμαστε οι πρώτοι».

Ήδη από το 2022, η ίδια και η ομάδα της είχαν ανακαλύψει υπόγειο τούνελ μήκους 1.310 μέτρων, σκαλισμένο σε βράχο κάτω από την Τάποσιρις Μέγκνα, το οποίο πιθανώς οδηγεί προς το λιμάνι. Μέσα στο πέρασμα βρέθηκαν κεραμικά και σκεύη της Πτολεμαϊκής περιόδου, υποδηλώνοντας ότι το σημείο είχε συνδεθεί με την τελευταία βασίλισσα της Αιγύπτου.

Η Κλεοπάτρα, που κυβέρνησε την Αίγυπτο από το 51 έως το 30 π.Χ., έμεινε στην ιστορία για την πολιτική της ευφυΐα αλλά και τη γοητεία με την οποία εξασφάλισε συμμαχίες με τον Ιούλιο Καίσαρα και τον Μάρκο Αντώνιο. Ο μύθος της Ίσιδας και του Όσιρη, που συνδέθηκε με το βασιλικό ζευγάρι, ενίσχυσε τη θέση τους στα μάτια του αιγυπτιακού λαού.

Η Μαρτίνεζ θεωρεί ότι η βασίλισσα φρόντισε η ταφή της να γίνει σε μέρος απρόσιτο στους Ρωμαίους. «Έπρεπε να επιλέξει ένα σημείο όπου θα ένιωθε ασφαλής για τη μεταθανάτια ζωή της με τον Αντώνιο», ανέφερε. Δύο χιλιετίες μετά, φαίνεται ότι το σχέδιο της Κλεοπάτρας εξακολουθεί να φυλάσσει καλά το μυστικό της.

