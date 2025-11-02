Ο Χαρ. Μπονάνος παίρνει θέση για τη...διπλή απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ

Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χαράλαμπος Μπονάνος σχολίασε με τον δικό του τρόπο την αρχική απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ για λουκέτο σε 204 καταστήματα στην Ελλάδα αλλά και την δεύτερη απόφαση μετά το μπαράζ διαμαρτυριών σε όλη τη χώρα.

«Μετά τον πρώτο απόλυτο αιφνιδιασμό για το κλείσιμο 204 καταστημάτων, ήρθε μια δεύτερη απόφαση από πλευράς διοίκησης, που δεν είναι και τόσο κατανοητή, κατά πόσο υπάρχει δηλαδή πραγματικό σχέδιο εξυγίανσης , ή μια προχειρότητα που οδηγεί σε αναστάτωση τις τοπικές κοινωνίες αλλάζοντας την καθημερινότητα κυρίως σε συνταξιούχους.

Και αν ο «ψηφιακός ταχυδρόμος» ή «ΕΛΤΑ κατ’ οικον» είναι μια ειλημμένη απόφαση, γιατί πριν την επιλογή του οριστικού κλεισίματος δεν έγινε προσπάθεια επικοινωνίας σε όλους τους πολίτες για τα νέα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει η διοίκηση, να επεξηγηθούν, με συγκεκριμένα παραδείγματα, παρά να υπάρξει αυτή η απότομη ανακοπή, που μόνο πολιτικό κόστος προοιωνίζει.

Και οι ορεινές περιοχές με τις ιδιαιτερότητες που έχουν τους χειμερινούς μήνες, οι αποστάσεις για τους ηλικιωμένους, η καθημερινότητα που βίαια αλλάζει, η αλληλουχία κλειστών δημόσιων υπηρεσιών που πολλαπλασιάζονται, η ερημοποίηση που προκαλείται από την απουσία του δημόσιου τομέα σε μικρούς οικισμούς που ανασαίνουν ακόμα με τεχνητή υποβοήθηση, ένα σωρό από ερωτηματικά που πάντα δεν χωρούν στην λογιστική πολιτική.

Και φυσικά το λάθος δεν διορθώνεται ποτέ με ένα επιπλέον λάθος. Η τρίμηνη παράταση δεν αλλάζει τις τοπικές αντιδράσεις, ακόμα και η επεξήγηση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη σε πολίτες υποψιασμένους.

Πριν λοιπόν το σοκ της ψυχρολουσίας του λουκέτο , μήπως έπρεπε να βγει η διοίκηση των ΕΛΤΑ να εξηγήσει τα σχέδια της για την εξυγίανση και την νέα εποχή; Γιατί τέτοια πρεμούρα που παραπέμπει σε προχειρότητα αποφάσεων;»

