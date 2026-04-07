Ο χορός των δελφινιών και το όμορφο θέαμα στην παραλία της Κάτω Γατζέας στο Νότιο Πήλιο, ΒΙΝΤΕΟ

07 Απρ. 2026 21:00
Pelop News

Πολύ όμορφες, σπάνιες και άκρως εντυπωσιακές εικόνες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν σήμερα Μ. Τρίτη (7/6/2026) όσοι βρέθηκαν στην παραλία της Κάτω Γατζέας, στο Νότιο Πήλιο, όταν δύο δελφίνια εμφανίστηκαν στα ρηχά νερά της περιοχής.

Οι δύο θαλάσσιοι «επισκέπτες» δεν άργησαν να τραβήξουν όλα τα βλέμματα, με θαμώνες παραθαλάσσιας καφετέριας να παρακολουθούν με θαυμασμό το μοναδικό θέαμα. Για αρκετή ώρα, τα δελφίνια κινούνταν παιχνιδιάρικα πολύ κοντά στην ακτή, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές κινήσεις και «χορευτικές» φιγούρες, χαρίζοντας στιγμές σπάνιας ομορφιάς.

Το απρόσμενο αυτό στιγμιότυπο δημιούργησε ενθουσιασμό στους παρευρισκόμενους, αρκετοί από τους οποίους κατέγραψαν το γεγονός με τα κινητά τους τηλέφωνα, αποτυπώνοντας εικόνες που δύσκολα συναντά κανείς τόσο κοντά στην ακτή.

Λίγη ώρα αργότερα, τα δελφίνια απομακρύνθηκαν ήρεμα προς τα βαθιά νερά του Παγασητικού Κόλπου, αφήνοντας πίσω τους ένα αίσθημα δέους και μοναδικές αναμνήσεις.

Δείτε το βίντεο του κ. Γιώργου Τοπάκα:

