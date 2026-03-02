Ο Χριστόπουλος τα είπε με τον Στέλιο Καζάζη

Στο περιθώριο του αγώνα του Ερμή με τον Νηρέα, ο προπονητής του πρώτου Γιώργος Χριστόπουλος είχε την ευκαιρία να τα πει από κοντά με έναν από τους θρύλους του ελληνικού βόλεϊ, Στέλιο Καζάζη.

Ο Καζάζης που έχει γράψει ιστορία στο άθλημα τόσο με την εθνική ομάδα, όσο και με τον Παναθηναϊκό, πετυχαίνοντας σπουδαίες διακρίσεις είναι καλός φίλος με τον πατρινό τεχνικό και θυμηθήκαν τα παλιά, όπου είχαν αγωνιστεί στα γήπεδα για πολλά χρόνια.

