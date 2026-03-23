Ο χρυσός χάνει τη λάμψη του: Βουτιά στα πολύτιμα μέταλλα λόγω επιτοκίων και ενεργειακού φόβου

Σε ισχυρή πτωτική τροχιά κινήθηκαν τη Δευτέρα 23 Μαρτίου τα πολύτιμα μέταλλα, με τον χρυσό, το ασήμι, την πλατίνα και το παλλάδιο να δέχονται έντονες πιέσεις, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές ρευστοποιήσεις μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης ενεργειακής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Ο spot χρυσός υποχώρησε κατά 5,8% στα 4.226,16 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ κατέγραψαν απώλειες 7,5%. Το ασήμι σημείωσε πτώση 8,9%, η πλατίνα έχασε 9% και το παλλάδιο υποχώρησε κατά 5,2%, επιβεβαιώνοντας ότι η διόρθωση επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των πολύτιμων μετάλλων.

Η εικόνα αυτή προκαλεί εντύπωση, καθώς σε συνθήκες πολέμου τα πολύτιμα μέταλλα συνήθως λειτουργούν ως επενδυτικό καταφύγιο. Αυτή τη φορά, όμως, η αγορά δίνει μεγαλύτερο βάρος στην εκτίναξη του πετρελαίου, στην ενίσχυση του δολαρίου και στις προσδοκίες ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα.

Η άνοδος της ενέργειας πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι τροφοδοτεί φόβους για νέα πληθωριστική έξαρση, κάτι που περιορίζει την ελκυστικότητα των μετάλλων που δεν αποφέρουν απόδοση. Έτσι, αντί να προσελκύσουν νέα κεφάλαια, χρυσός και ασήμι βρέθηκαν στο επίκεντρο ισχυρών πωλήσεων, καθώς τα χαρτοφυλάκια αναπροσαρμόζονται σε ένα σκηνικό έντονης μεταβλητότητας.

Το αποτέλεσμα είναι μια απότομη αλλαγή κλίματος στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων, με το βλέμμα πλέον στραμμένο τόσο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όσο και στις επόμενες κινήσεις των κεντρικών τραπεζών, που θα καθορίσουν αν η διόρθωση θα έχει συνέχεια ή αν θα υπάρξει σταθεροποίηση.

