O ΔΕΗ Tour of Hellas αποτελεί μέλος της AIOCC

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas αποτελεί πλέον μέλος της AIOCC (International Association of Professional Cycling Race Organizers), της Παγκόσμιας Ένωσης Διοργανωτών Ποδηλατικών Αγώνων.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά ένα ακόμη ισχυρό βήμα αναβάθμισης για την ελληνική διοργάνωση, η οποία εντάσσεται πλέον σε ένα διεθνές δίκτυο 201 αγώνων από 30 χώρες, ανάμεσά τους οι εμβληματικοί Γύροι Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας και οι κορυφαίες Κλασικές.

Τη θεσμική σημασία της εξέλιξης αυτής υπογράμμισε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, δηλώνοντας: «Η ένταξη του ΔΕΗ Tour of Hellas στην AIOCC είναι μια εξέλιξη υψίστης σημασίας για τον ελληνικό αθλητισμό και για τη διεθνή εικόνα της χώρας μας. Επιβεβαιώνει το κύρος, τη σοβαρότητα και τη σταθερή πρόοδο της διοργάνωσης, αλλά και τη δυνατότητα της Ελλάδας να οργανώνει σύγχρονα, αξιόπιστα και διεθνώς αναγνωρίσιμα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.

Ανεβάζουμε διαρκώς τον πήχη και δικαιώνουμε τις προσδοκίες για τη χώρα μας, που αξίζει να βρίσκεται στο παγκόσμιο προσκήνιο της αθλητικής δραστηριότητας.

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas μεγαλώνει, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και στο εξωτερικό. Συγχαρητήρια σε όλα τα στελέχη της Cycling Greece για τη μεθοδική δουλειά και τα αποτελέσματά τους».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Cycling Greece, Παύλος Παπαδόπουλος, δήλωσε:

«Η ένταξη του ΔΕΗ Tour of Hellas στην AIOCC αποτελεί μια διεθνή αναγνώριση που δικαιώνει τη συλλογική προσπάθεια των τελευταίων ετών. Αντιπροσωπεύει το επίπεδο οργάνωσης που έχουμε κατακτήσει και θέτει ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους για το μέλλον του Αγώνα μας».

Στο ετήσιο συνέδριο της AIOCC την Cycling Greece εκπροσώπησε ο Επιχειρησιακός Διευθυντής, Τάκης Ξουρής, συνοδευόμενος από τους νέους συνεργάτες του ΔΕΗ Tour of Hellas, την Pro Touch Global και τον εκπρόσωπό της Olivier Senn, που με την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους συνέβαλαν ώστε η ελληνική παρουσία να είναι άρτια, τεκμηριωμένη και με εξαιρετικό αποτύπωμα στη διεθνή κοινότητα.

Ο κ. Ξουρής συμμετείχε σε ουσιαστικές συζητήσεις με κορυφαία στελέχη της διεθνούς ποδηλασίας σχετικά με το παρόν και το μέλλον της διοργάνωσης, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τις βέλτιστες πρακτικές που ενισχύουν την ασφάλεια, τον επαγγελματισμό και την ποιότητα του αγώνα.

«Η συμμετοχή μας στην AIOCC αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα προόδου, που ενισχύει τη θέση του ΔΕΗ Tour of Hellas και μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση για να συνεχίσουμε με σχέδιο, ασφάλεια και υψηλό επαγγελματισμό», ανέφερε.

