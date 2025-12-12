Ο Δένδιας παρακολούθησε βολή νέας τορπίλης SeaHake mod4
Ο Νίκος Δένδιας στο υποβρύχιο «Πιπίνος» παρακολούθησε βολή νέας τορπίλης SeaHake mod4.
Στο υποβρύχιο «Πιπίνος» τύπου 214 του Πολεμικού Ναυτικού, επιβάσθηκε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, από το οποίο παρακολούθησε χθες Πέμπτη 11/12/2025, βολή νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4» εναντίον στόχου επιφανείας, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της άσκησης «Περισκόπιο».
Η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού.
Τον υπουργό συνόδευαν ο υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, καθώς και ο αρχηγός Στόλου αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ.
