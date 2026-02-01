Ο Δένδιας στην πλατεία Ιωάννη Καποδίστρια

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρέστη, σήμερα, Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, στην τελετή αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια στην Αργυρούπολη και στην τελετή της μετονομασίας της πλατείας Δημαρχείου σε πλατεία Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια.

Όπως αναφέρει με ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας την τελετή διοργάνωσε ο δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης στο Πολιτιστικό Κέντρο Μίκης Θεοδωράκης.

