Συμμετοχή στη συγκέντρωση και πορεία του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου στην Πάτρα ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών, τονίζοντας ότι η αναζήτηση της αλήθειας αποτελεί συλλογικό χρέος.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών καλεί σε μαζική συμμετοχή στην πορεία για τα Τέμπη – «Καμία πτυχή στο σκοτάδι»
26 Φεβ. 2026 13:24
Σε δημόσιο κάλεσμα προς τα μέλη του αλλά και προς τους πολίτες της Πάτρας προχωρά ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση και πορεία που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στις 11:00, στην πλατεία Γεωργίου, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

Όπως επισημαίνει, η παρουσία των πολιτών στις κινητοποιήσεις μνήμης και διεκδίκησης αποτελεί σαφές μήνυμα ότι η κοινωνία δεν αποδέχεται την κανονικοποίηση της ανασφάλειας και την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής. Υπογραμμίζεται ότι τέτοιες τραγωδίες δεν συνιστούν τυχαία γεγονότα, αλλά συνδέονται – όπως αναφέρεται – με διαχρονικές επιλογές που θέτουν σε δεύτερη μοίρα την ασφάλεια, τις υποδομές και την προστασία των πολιτών.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή έχει δηλώσει θεσμικά παρών, δηλώνοντας ότι θα παραστεί προς υποστήριξη της κατηγορίας, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές αναλογούν. Παράλληλα, καταδικάζει κάθε απόπειρα επηρεασμού ή υπονόμευσης της διαδικασίας διερεύνησης.

Στην ανακοίνωσή του επισημαίνεται ότι η αναζήτηση της αλήθειας και η ουσιαστική απονομή δικαιοσύνης συνιστούν συλλογική απαίτηση της κοινωνίας και στοιχειώδες χρέος απέναντι στα θύματα, τις οικογένειές τους και τις επόμενες γενιές, υπογραμμίζοντας πως καμία πτυχή της υπόθεσης δεν πρέπει να μείνει στο σκοτάδι.

Με τη στάση αυτή, ο Δικηγορικός Σύλλογος δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στέκεται, όπως αναφέρει, «στη σωστή μεριά της ιστορίας», με στόχο να μην υπάρξουν ξανά τραγωδίες όπως εκείνη των Τεμπών.

