Ο δικός μας Μάικ της Νέας Υόρκης, μία ιστορία που ξεκίνησε στην Κλειτορία και έφτασε στην Αστόρια

«Καταραμένε Έλληνα! Όπου και να γυρίσω τη σκέψη μου, όπου και να στρέψω την ψυχή μου, μπροστά μου σε βρίσκω». Η Ελλάδα είναι παντού. Βρίσκεται και στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης.

Δεν περιμέναμε φυσικά το ποίημα του Φρειδερίκου Σίλερ για να το εμπεδώσουμε. Αρκεί να κοιτάξει κανείς ποιο είναι το «δεξί χέρι» του Ζοχράν Μαμντάνι.

Ο Μιχάλης Γιάνναρης εκ Καλαβρύτων. Ο «Greek Mike» όπως τον φωνάζουν όλοι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ενας άνθρωπος που κουβαλάει ταυτόχρονα μέσα του τη διαδρομή της ελληνικής μετανάστευσης, της ακαδημαϊκής καταξίωσης και της πολιτικής ευθύνης.

Ο ομογενής που τόλμησε και στήριξε τον νέο δήμαρχο του «Big Apple», όπως αποκαλούν τη Νέα Υόρκη οι Αμερικανοί. Μια στήριξη που δεν ήταν μια απλή κομματική στάση, αλλά, όπως αναφέρει με νόημα και ο ίδιος ο Μιχάλης Γιάνναρης, είναι «η συνέχεια ενός οράματος για μια πόλη δικαιότερη, ανθρώπινη και πιο ανοικτή στους ανθρώπους της εργατικής τάξης και των μεταναστών που την έχτισαν».

ΤΟ «WHO IS WHO»

Ποιος είναι, όμως, ο «Greek Mike»; Ο Μιχάλης Γιάνναρης γεννήθηκε στις 23 Απριλίου 1970 στην Αστόρια, την καρδιά της ελληνικής παροικίας στη Νέα Υόρκη. Γιος του Νικόλα και της Μαγδαληνής Γιάνναρη, δύο Ελλήνων μεταναστών, μεγάλωσε μέσα στη συνοικία που έζησε την πλήρη μετάλλαξη της ομογένειας.

Από τους πρώτους εργάτες και μαγαζάτορες της δεκαετίας του 1960, στους σύγχρονους Ελληνοαμερικανούς επαγγελματίες που διεκδικούν πολιτική φωνή. Η οικογένειά του κατάγεται από τον Δήμο Καλαβρύτων -για την ακρίβεια από την Κλειτορία- έναν τόπο μαρτυρικό που πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος στην Κατοχή.

Ο πατέρας του γεννήθηκε σε χωριό που καταστράφηκε από τους Ναζί, μια οικογενειακή μνήμη που, όπως έχει πει και ο ίδιος: «Εχτισε μέσα μου το αίσθημα της δικαιοσύνης και της ανάγκης να προστατεύεις τους αδύναμους».

Το 2001 ο Γιάνναρης εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής στη Βουλή της Νέας Υόρκης, εκπροσωπώντας την 36η περιφέρεια Κουίνς. Το 2011 εισήλθε στη Γερουσία της Πολιτείας και σήμερα είναι αναπληρωτής επικεφαλής της Πολιτειακής Γερουσίας, έχοντας ουσιαστική σχέση με την ελληνική ομογένεια:

Συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες των ελληνοαμερικανικών οργανισμών, στηρίζει πρωτοβουλίες της Greek American Homeowners Association και παρευρίσκεται τακτικά στις εκδηλώσεις της Αστόρια, όπου ζει.

Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ

Με βάση τα παραπάνω, η στήριξη του Μάικ Γιάνναρη στον Ζοχράν Μαμντάνι είναι απολύτως εξηγήσιμη.

Μην ξεχνάτε, άλλωστε, ότι ο Μαμντάνι, γιος μεταναστών και εκπρόσωπος της νέας πολυπολιτισμικής γενιάς της Νέας Υόρκης, είχε συνεργαστεί με τον καλαβρυτινό ομογενή σε πρωτοβουλίες όπως το «Fix the MTA Act», ένα πακέτο που στόχευε στην πλήρη αναδιοργάνωση των αστικών συγκοινωνιών της αμερικάνικης μεγαλούπολης.

Όταν ο Μαμντάνι ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη δημαρχία, ο Γιάνναρης ήταν από τους πρώτους που στάθηκαν δημόσια στο πλευρό του. Οπως είχε πει δημόσια ο Ελληνας ομογενής, σε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης και προοδευτικής συσπείρωσης: «Οι φίλοι και οι γείτονές μου στη δυτική πλευρά της συνοικίας του Κουίνς πιέζονται από το κόστος ζωής. Ο Ζοχράν Μαμντάνι είναι ο μόνος που πραγματικά τους ακούει».

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ

Η συνεργασία Μαμντάνι και Γιάνναρη αποτελεί και μια απάντηση για το πώς μπορούν να έρθουν κοντά διαφορετικοί κόσμοι. Ενας Μουσουλμάνος από τη μια κι ένας Ορθόδοξος από την άλλη. Η συνεργασία των δυο ανδρών στην ουσία ένα σύμβολο μιας νέας συμμαχίας που ενώνει τους παλιούς μετανάστες με τους νέους Νεοϋορκέζους.

Από την πλευρά του, ο Γιάνναρης, ο οποίος απέκτησε πτυχίο στα Οικονομικά και τις Πολιτικές Επιστήμες από το Φόρντχαμ και στη συνέχεια σπούδασε Νομικά στο Χάρβαντ Λόου Σκουλ, αντιπροσωπεύει την ελληνική διασπορά που μπήκε στα κέντρα λήψης αποφάσεων χωρίς να ξεχάσει τις ρίζες της.

Και η επιλογή του να στηρίξει τον Μαμντάνι είναι μια συνέχεια της μεταναστευτικής ιστορίας της Νέας Υόρκης.

