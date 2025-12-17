O Δήμαρχος Ήλιδας συμμετείχε ενεργά στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας της ΚΕΔΕ έξω από τη Βουλή ΦΩΤΟ

Ο Δήμαρχος Ήλιδας βρέθηκε στο σημείο μαζί με τους δημάρχους της χώρας και τους εκπροσώπους της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας

O Δήμαρχος Ήλιδας συμμετείχε ενεργά στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας της ΚΕΔΕ έξω από τη Βουλή ΦΩΤΟ
17 Δεκ. 2025 13:05
Pelop News

Στην κινητοποίηση της Αθήνας έξω από τη Βουλή και τη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των δημάρχων που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ, συμμετείχε ενεργά ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστο Χριστοδουλόπουλος.

Οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλης της χώρας, με σύνθημα «Οικονομικά Ισχυροί Δήμοι, διαρκώς δίπλα στον πολίτη», ένωσαν τις φωνές τους, διεκδικώντας τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, επ’ ωφελεία των τοπικών κοινωνιών.

Η κινητοποίηση δεν έγινε σε τυχαία ημερομηνία, αφού την ώρα της συγκέντρωσης εντός του κοινοβουλίου υπήρχε σε εξέλιξη η συζήτηση και ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026, ενώ την ίδια ημέρα παρέμειναν κλειστές συμβολικά και οι υπηρεσίες του Δήμου Ήλιδας.

O Δήμαρχος Ήλιδας συμμετείχε ενεργά στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας της ΚΕΔΕ έξω από τη Βουλή ΦΩΤΟ

Ο Δήμαρχος Ήλιδας βρέθηκε στο σημείο μαζί με τους δημάρχους της χώρας και τους εκπροσώπους της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, ενώ όπως δήλωσε με αφορμή την κινητοποίηση: «Οι οικονομικές δυσκολίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι τεράστιες και χρόνο με το χρόνο διευρύνονται.

Μάλιστα, βάσει κρατικού προϋπολογισμού, το 2026 αναμένεται να είναι από τις χειρότερες οικονομικές χρονιές για τους δήμους. Είμαστε πλέον σε οριακό σημείο, ακόμα και για ζητήματα όπως αυτά της καταβολής μισθοδοσίας Αν είχαμε αυτά τα χρήματα που μας αφαιρούν κάθε χρόνο ή δικαιούμαστε διαχρονικά, τότε θα καλύπταμε πλήρως τις ανάγκες μας.

O Δήμαρχος Ήλιδας συμμετείχε ενεργά στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας της ΚΕΔΕ έξω από τη Βουλή ΦΩΤΟ

Αντιθέτως, οι δήμοι έχουν αποκλειστεί από πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, “αποψιλώνονται” από προσωπικό δίχως αντικατάσταση, ενώ εσχάτως χάνουν και τη διαχείριση των πολεοδομιών. Με την αιφνιδιαστική απόφαση της κυβέρνησης, οι οικοδομικές και κατασκευαστικές άδειες, περνούν ως αρμοδιότητα στο “Κτηματολόγιο”.

Αν και στο νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης που παρουσιάστηκε γίνονται προσπάθειες εκσυγχρονισμού, εμείς διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας, αφού απέχει αρκετά από μία ουσιαστική μεταρρύθμιση του κράτους, που θα εφαρμόζει το μοντέλο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, με πλήρη ανεξαρτησία κι αυτοτέλεια των ΟΤΑ.

O Δήμαρχος Ήλιδας συμμετείχε ενεργά στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας της ΚΕΔΕ έξω από τη Βουλή ΦΩΤΟ

Βρισκόμαστε σ’ ένα κρίσιμο σημείο και απαιτούνται γενναίες αποφάσεις, όπως -για παράδειγμα- ειδικό Εθνικό Σχέδιο Ενίσχυσης και Βελτίωσης των Υποδομών, ανάλογο με όσα υπήρχαν παλαιότερα, προκειμένου να λυθούν σοβαρά ζητήματα της καθημερινότητας. Οι δήμοι ασφυκτιούν, αφού οι δρόμοι είναι παλιοί και γεμάτοι λακκούβες, τα πεζοδρόμια χαλασμένα, οι κοινόχρηστοι χώροι απαρχαιωμένοι, τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης προβληματικά, και η αγροτική οδοποιία κατεστραμμένη.

Σε κάθε περίπτωση, η Πολιτεία οφείλει να μας διασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους, το απαραίτητο προσωπικό και τα θεσμικά εργαλεία, προκειμένου να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας και να παράγουμε ουσιαστικό έργο».

O Δήμαρχος Ήλιδας συμμετείχε ενεργά στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας της ΚΕΔΕ έξω από τη Βουλή ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:26 Παγκόσμια κορυφή για τον Βαγγέλη Παυλίδη!
13:21 Santa Run Amaliadas 2025: Χριστουγεννιάτικος περίπατος και αγώνας 3 χιλιομέτρων
13:17 Υπερταμείο: Διεθνής διαγωνισμός για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου της «Ελληνικές Αλυκές ΑΕ» – Στο 51% το ελάχιστο ποσοστό
13:12 Χανιά: Στην Ασφάλεια ο ερευνητής που πήρε τρίχες από τους γονείς του εξαφανισμένου γιατρού για να τον εντοπίσει μέσω «κβαντικής τεχνολογίας»
13:11 Αποκαταστάθηκαν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κανονικά στους λογαριασμούς των αγροτών οι ενισχύσεις
13:09 Ιστορικό τυπογραφικό μηχάνημα δωρίστηκε στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ
13:05 O Δήμαρχος Ήλιδας συμμετείχε ενεργά στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας της ΚΕΔΕ έξω από τη Βουλή ΦΩΤΟ
13:05 ΗΠΑ: Στο…συρτάρι οι νέες κυρώσεις για Ρωσία αν πει «όχι» στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία
13:02 Είχε «ρημάξει» φορτηγά σε Ρίο και Μανωλάδα – αφαίρεσε ευρώ, δολάρια και αντικείμενα αξίας
13:00 Μαλλιώρη – Αρβανίτη για τη βία εφήβων: Η τιμωρία δεν είναι λύση – Φάρμακο η εκπαίδευση στην επικοινωνία και τον σεβασμό
12:58 Όλα έτοιμα για το Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο του Δημοτικού Ωδείου Πατρών
12:54 Περιφερειακό Συμβούλιο: Κοινό ψήφισμα από τις παρατάξεις «Νέα Δυτική Ελλάδα» και «Μαζί Αλλάζουμε» για τους αγρότες
12:49 Ποιους ψήφισαν Γιοβάνοβιτς και Μπακασέτας για το βραβείο «The Best» της FIFA;
12:45 Κρεμλίνο: Γνωστή η θέση μας για πιθανή ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία
12:45 «Ετοιμάζου Βηθλεέμ»: χριστουγεννιάτικη πνευματική εκδήλωση σε Αμαλιάδα και Πύργο
12:42 Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα με αναδιπλούμενο μαχαίρι σε αστυνομικό έλεγχο
12:38 Αγρίνιο: 17χρονος απείλησε και έκανε απόπειρα επίθεσης σε διευθυντή σχολείου – Στο αυτόφωρο και η μητέρα του
12:31 Αγρίνιο: 9χρονος στο νοσοκομείο -Του έδωσε φάρμακα ένας συμμαθητής του!
12:27 Αγρότες: Εντείνουν τις κινητοποιήσεις, κλείνουν επ’ αόριστον τον Προμαχώνα για τα φορτηγά, τι γίνεται με όλα τα μπλόκα
12:25 Η ορχήστρα τζαζ της Δημοτική Μουσικής ξεναγεί μαθητές στον μουσικό κόσμο και τα μουσικά όργανα ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ