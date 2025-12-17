O Δήμαρχος Ήλιδας συμμετείχε ενεργά στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας της ΚΕΔΕ έξω από τη Βουλή ΦΩΤΟ

Στην κινητοποίηση της Αθήνας έξω από τη Βουλή και τη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των δημάρχων που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ, συμμετείχε ενεργά ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Χρήστο Χριστοδουλόπουλος.

Οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλης της χώρας, με σύνθημα «Οικονομικά Ισχυροί Δήμοι, διαρκώς δίπλα στον πολίτη», ένωσαν τις φωνές τους, διεκδικώντας τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, επ’ ωφελεία των τοπικών κοινωνιών.

Η κινητοποίηση δεν έγινε σε τυχαία ημερομηνία, αφού την ώρα της συγκέντρωσης εντός του κοινοβουλίου υπήρχε σε εξέλιξη η συζήτηση και ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026, ενώ την ίδια ημέρα παρέμειναν κλειστές συμβολικά και οι υπηρεσίες του Δήμου Ήλιδας.

Ο Δήμαρχος Ήλιδας βρέθηκε στο σημείο μαζί με τους δημάρχους της χώρας και τους εκπροσώπους της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, ενώ όπως δήλωσε με αφορμή την κινητοποίηση: «Οι οικονομικές δυσκολίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι τεράστιες και χρόνο με το χρόνο διευρύνονται.

Μάλιστα, βάσει κρατικού προϋπολογισμού, το 2026 αναμένεται να είναι από τις χειρότερες οικονομικές χρονιές για τους δήμους. Είμαστε πλέον σε οριακό σημείο, ακόμα και για ζητήματα όπως αυτά της καταβολής μισθοδοσίας Αν είχαμε αυτά τα χρήματα που μας αφαιρούν κάθε χρόνο ή δικαιούμαστε διαχρονικά, τότε θα καλύπταμε πλήρως τις ανάγκες μας.

Αντιθέτως, οι δήμοι έχουν αποκλειστεί από πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, “αποψιλώνονται” από προσωπικό δίχως αντικατάσταση, ενώ εσχάτως χάνουν και τη διαχείριση των πολεοδομιών. Με την αιφνιδιαστική απόφαση της κυβέρνησης, οι οικοδομικές και κατασκευαστικές άδειες, περνούν ως αρμοδιότητα στο “Κτηματολόγιο”.

Αν και στο νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης που παρουσιάστηκε γίνονται προσπάθειες εκσυγχρονισμού, εμείς διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας, αφού απέχει αρκετά από μία ουσιαστική μεταρρύθμιση του κράτους, που θα εφαρμόζει το μοντέλο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, με πλήρη ανεξαρτησία κι αυτοτέλεια των ΟΤΑ.

Βρισκόμαστε σ’ ένα κρίσιμο σημείο και απαιτούνται γενναίες αποφάσεις, όπως -για παράδειγμα- ειδικό Εθνικό Σχέδιο Ενίσχυσης και Βελτίωσης των Υποδομών, ανάλογο με όσα υπήρχαν παλαιότερα, προκειμένου να λυθούν σοβαρά ζητήματα της καθημερινότητας. Οι δήμοι ασφυκτιούν, αφού οι δρόμοι είναι παλιοί και γεμάτοι λακκούβες, τα πεζοδρόμια χαλασμένα, οι κοινόχρηστοι χώροι απαρχαιωμένοι, τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης προβληματικά, και η αγροτική οδοποιία κατεστραμμένη.

Σε κάθε περίπτωση, η Πολιτεία οφείλει να μας διασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους, το απαραίτητο προσωπικό και τα θεσμικά εργαλεία, προκειμένου να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας και να παράγουμε ουσιαστικό έργο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



