Ο Δημήτρης Νατσιός για δηλώσεις Ερντογάν

Δήλωση Προέδρου της ΝΙΚΗΣ Δημητρίου Νατσιού για τις δηλώσεις του  Ερντογάν στον ΟΗΕ.

25 Σεπ. 2025 10:56
Ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός με αφορμή της δηλώσεις Ερντογάν για την Κύπρο, από βήμα του ΟΗΕ,  σχολίασε:

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ ανέφερε ότι κάθε έργο στην Ανατολική Μεσόγειο που αποκλείει την Τουρκία και το ψευδοκράτος, δεν θα είναι επιτυχημένο και ότι «οι Τουρκοκύπριοι έχουν νόμιμα δικαιώματα στην περιοχή γύρω από το νησί της Κύπρου».

Λίγο αργότερα θα αναφερθεί σε μια διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, η οποία θα συνέβαλε στην εξεύρεση λύσεων.
Όλα αυτά μας θυμίζουν κάποιες μυστικές συνομιλίες με το ΕΛΙΑΜΕΠ και αναφορές για μία πενταμερή διάσκεψη για την ΑΟΖ με την συμμετοχή της Αιγύπτου, της Τουρκίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και του ψευδοκράτους.

Η στόχευση της Άγκυρας είναι εμφανής.

Θα προσπαθήσει να επιβάλει την «αναγνώριση» του ψευδοκράτους μέσω ενεργειακών συμφωνιών και εφόσον δεν το πετύχει θα βάζει εμπόδια σε κάθε έργο σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Σε αυτόν τον εκβιασμό δεν πρέπει να ενδώσουμε, αλλά σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία να δημιουργήσουμε ένα αρραγές μέτωπο για να εξασφαλίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Όχι άλλη ηττοπάθεια και εθνική ταπείνωση.

Και επιτέλους να ξαναγεννηθεί το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα Ελλάδας-Κύπρου».
