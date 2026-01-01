Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας υποδέχτηκε το 2026 με αισιοδοξία και ενότητα ΦΩΤΟ

Δοξολογία, κοπή βασιλόπιτας και ανταλλαγή ευχών στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας

01 Ιαν. 2026 13:36
Pelop News

Σε κλίμα αισιοδοξίας και ενότητας πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για την υποδοχή του νέου έτους.

Το πρωί της Πρωτοχρονιάς ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος μαζί με τους αντιδημάρχους και εκπροσώπους φορέων παρευρέθηκαν στην καθιερωμένη Δοξολογία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Κάτω Αχαΐας, προεξάρχοντος του Αρχιερατικού Επιτρόπου Δύμης, πρωτοπρεσβύτερου, π. Αποστόλου Δημητρόπουλου.

Ακολούθησε η τελετή κοπής της βασιλόπιτας του Δήμου, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη», υπό τους εορταστικούς ήχους φιλαρμονικής μπάντας με μαέστρο τον Νίκο Λιόπετα.

Ο π. Απόστολος ευλόγησε τη βασιλόπιτα και αφιέρωσε το κομμάτι που έκοψε στην Κάτω Αχαΐα, επισημαίνοντας πως απαιτείται συνεργασία και ενεργοποίηση όλων των υγιών δυνάμεων του τόπου για να αναδειχτεί η περιοχή.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος λίγο πριν κόψει το κομμάτι της βασιλόπιτας, το οποίο αφιέρωσε στους δημότες και κυρίως, στους πληγέντες από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά και τη ζωονόσο της ευλογιάς, έκανε έναν σύντομο απολογισμό του 2025 και ανακοίνωσε τους άξονες των κεντρικών στόχων της δημοτικής Αρχής για το 2026. Μεταξύ άλλων ανακοίνωσε πως τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί για ένταξη στην ΟΧΕ η πρόταση για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Κ. Αχαΐας και την ανάπλαση των αποθηκών του ΑΣΟ με συνολικό προϋπολογισμό 10,5 εκατ. ευρώ, ενώ εστίασε στη χρηστή διαχείριση επισημαίνοντας πως «σήμερα ο Δήμος μας έχει ταμείο 8.500.000 ευρώ λόγω της χρηστής και λελογισμένης διαχείρισής!  Συνεχίζουμε με υπηρετούμε τους συνδημότες μας με διαφάνεια, σύνεση και σεμνότητα. Προχωράμε μαζί, ενωμένοι, γιατί και μπορούμε και πρέπει να αλλάξουμε τον Δήμο μας! Εύχομαι σε όλους μία χρονιά δημιουργική με υγεία και αλληλεγγύη για κάθε σπίτι του Δήμου μας».

Ακολούθησαν ευχές από τους αντιδημάρχους, τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΔ, δημοτικούς συμβούλους, προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και από εκπροσώπους των τοπικών φορέων και συλλόγων.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν στο Δημαρχείο, όπου ο κ. Αλεξόπουλος υποδέχτηκε φορείς και πολίτες ανταλλάσσοντας ευχές για τη νέα χρονιά.

13:36 Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας υποδέχτηκε το 2026 με αισιοδοξία και ενότητα ΦΩΤΟ
