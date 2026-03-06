Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά τα 130 χρόνια του Οδοντωτού – Την Τρίτη η πρώτη μιας σειράς εκδηλώσεων

Με σειρά εκδηλώσεων μέσα στο 2026 και με σκοπό να αναδειχθεί ο πολυσήμαντος ρόλος του Οδοντωτού στην κοινωνική, οικονομική και τουριστική φυσιογνωμία της περιοχής, ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά την επέτειο φέτος της συμπλήρωσης 130 χρόνων απ’ το πρώτο δρομολόγιο.

Η αρχή γίνεται την ερχόμενη Τρίτη 10 Μαρτίου. Ακριβώς 130 χρόνια απ’ την ημέρα που ο Οδοντωτός έφτασε για πρώτη φορά σ’ επίσημο δρομολόγιο στα Καλάβρυτα (10 Μαρτίου 1896), με την εκδήλωση «130 Χρόνια Οδοντωτός Σιδηρόδρομος» στο πλαίσιο της οποίας, μεταξύ των άλλων, θα γίνει η επανεκκίνηση και η παρουσίαση της ιστορικής ατμάμαξας Δ.Κ. 8001 απ’ τον μηχανοδηγό Νίκο Ταγαρούλια, θα εγκαινιαστεί φωτογραφική έκθεση στον Σταθμό του Οδοντωτού και θ’ απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις στους Νίκο Ταγαρούλια και Αλέξη Λεχουρίτη.

Θα παρουσιαστεί, επίσης, το λογότυπο που φιλοτέχνησε ο Δήμος Καλαβρύτων για τα 130 χρόνια της γραμμής. Λογότυπο το οποίο θα συνοδεύει το σύνολο των δράσεων που θα γίνουν με πρωτοβουλία του Δήμου τους επόμενους μήνες.

«Το πρώτο δρομολόγιο του Οδοντωτού έγινε στις 10 Μαρτίου 1896, μερικές μόνο εβδομάδες πριν τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Έκτοτε, ο Οδοντωτός αποτελεί αναπόσπαστο και ταυτοτικό στοιχείο της ιστορικής, κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονομικής και τουριστικής φυσιογνωμίας ολόκληρου του Δήμου Καλαβρύτων», αναφέρει σε δήλωση του οι Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος.

Προσθέτοντας ότι «αν και η 130η επέτειος συμπίπτει φέτος με τα γνωστά προβλήματα και τις δυστοκίες στην κανονικότητα της λειτουργίας της γραμμής, δική μας πρόσθετη επιδίωξη είναι -πέραν της οφειλόμενης τιμής στο ίδιο το γεγονός- μέσα απ’ το σύνολο των δράσεων μας τους επόμενους μήνες να σταλεί σε κάθε κατεύθυνση και σε όλους τους τόνους το σαφές μήνυμα μας: Δηλαδή, κανονική και ασφαλής λειτουργία του Οδοντωτού, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός και επέκταση της γραμμής έτσι όπως έχει σχεδιαστεί και έχει αποφασιστεί».

Το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης της Τρίτης έχει ως εξής:

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026 – Σταθμός Οδοντωτού – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ.

11 π.μ. : Υποδοχή των επιβατών του πρώτου δρομολογίου από τη Φιλαρμονική

Ορχήστρα του Δήμου Καλαβρύτων.

11.15 π.μ. : Χαιρετισμός Δημάρχου Καλαβρύτων κ. Αθανάσιου Παπαδόπουλου.

11.30 μ.μ. : Επανεκκίνηση – παρουσίαση της ιστορικής ατμάμαξας

Δ.Κ. 8001 από τον μηχανοδηγό κ. Νίκο Ταγαρούλια.

12 μ. : Εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης με τίτλο: «130 Χρόνια Οδοντωτός

Σιδηρόδρομος» – Παρουσίαση από τον συγκοινωνιολόγο κ. Γιώργο Νάθενα.

12.15 μ.μ. : Απονομές τιμητικής πλακέτας στον κ. Ταγαρούλια Νικόλαο και τον κ. Λεχουρίτη Αλέξη.

