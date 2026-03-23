Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά τα ιστορικά γεγονότα της Αγίας Λαύρας και την 205η επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας

Με τις εκδηλώσεις στην Αγία Λαύρα, τη συμμετοχή μαθητριών και μαθητών του Γενικού Λυκείου και του ΕΠΑΛ Καλαβρύτων «Ευσέβιος Κηπουργός» ως επικεφαλής στην μεγάλη παρέλαση της Αθήνας και τις εκδηλώσεις σε Κλειτορία, Τριπόταμα, Δάφνη, Πάος και Σκεπαστό κορυφώνονται την Τρίτη και την Τετάρτη οι εκδηλώσεις του Δήμου Καλαβρύτων για την 205η επέτειο απ’ την κήρυξη της Επανάστασης, την Ύψωση του Λαβάρου και τον όρκο των Αγωνιστών στην Αγία Λαύρα.

«Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας με μια δέσμη εκδηλώσεων που υπηρετούν την ιστορική μνήμη, εξυμνούν το ιερό παράδειγμα του Αγώνα και μαζί αναδεικνύουν τα μηνύματα, τους συμβολισμούς και τις πολλές αναγνώσεις του στο σήμερα», αναφέρει στην σε σημείωμα του στο Πρόγραμμα των φετινών Εκδηλώσεων Μνήμης ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος.

Αναλυτικότερα:

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ

Την Τρίτη 24 Μαρτίου στην Ιερά και Ιστορική Μονή Αγίας Λαύρας, στις 10 το πρωί ξεκινά η «Ελευθερίας Πορεία» όπου ο Ηγούμενος της Μονής θα παραδώσει αντίγραφο του Ιστορικού Λαβάρου της Επανάστασης και στεφάνι δάφνης στον πρώτο δαφνοδρόμο για να μεταφερθεί στην Πάτρα προς στέψη του ανδριάντα του Παλαιών Πατρών Γερμανού.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με διαδημοτική συνεργασία των Δήμων Καλαβρύτων, Πατρέων και Ερυμάνθου.

ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Την ίδια μέρα στην Αθήνα, στις 11 π.μ. μαθήτριες και μαθητές του Γενικού Λυκείου και του ΕΠΑΛ Καλαβρύτων «Ευσέβιος Κηπουργός», με παραδοσιακές γυναικείες φορεσιές και ανδρικές στολές και το πιστό αντίγραφο του Ιστορικού Λαβάρου της Επανάστασης του 1821, θα είναι επικεφαλής της μεγάλης μαθητικής παρέλασης.

ΣΤΗΝ ΔΑΦΝΗ

Το απόγευμα της Τρίτης, στις 7 μ.μ. θα ξεκινήσει Λαμπαδηδρομία στους δρόμους της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης και στις 7.15 μ.μ. θα γίνει φωταγώγηση του πετρόχτιστου σχηματισμού 1821, στη θέση «Ράχη».

25Η ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ

Την Τετάρτη 25η Μαρτίου, ημέρα εορτασμού της Εθνικής Επετείου, στην Ιερά και Ιστορική Μονή Λαύρας στις 7 π.μ. θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Μονής, προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμου.

Στη συνέχεια, στο Πανελλήνιο Ηρώο Εθνικής Παλιγγενεσίας Αγωνιστών του 1821 (10.25 π.μ.), θα τελεστεί τρισάγιο και ακολούθως θα γίνει κατάθεση στεφάνων και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου απ’ την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαβρύτων.

Στις 11.15 π.μ. στον προαύλιο χώρο της Μονής Αγίας Λαύρας θα τελεστεί δοξολογία και θ’ ακολουθήσει ομιλία απ’ τον Ταξίαρχο εν αποστρατεία Χρήστο Καραθανάση.

Θ’ ακολουθήσουν (11.50 π.μ.) αναπαράσταση της ορκωμοσίας των Αγωνιστών και κήρυξης της Επανάστασης του 1821 από τον Θεατρικό Όμιλο Καλαβρύτων «Πάνος Μίχος», παρουσίαση εθνικών παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκεπαστού και στρατιωτική παρέλαση.

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ, ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ, ΔΑΦΝΗ, ΣΚΕΠΑΣΤΟ, ΠΑΟΣ

Την ίδια μέρα, στην Κλειτορία, στα Τριπόταμα, στη Δάφνη, στο Σκεπαστό και στο Πάος έχουν προγραμματιστεί (10 π.μ.) δοξολογίες στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Κλειτορίας, Κοιμήσεως Θεοτόκου Ψωφίδας, Αγίας Τριάδας Δάφνης, Αγίου Ανδρέου Σκεπαστού και Αγίων Θεοδώρων Πάους, εκφωνήσεις του Πανηγυρικού της ημέρας, επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στα Μνημεία Ηρώων καθώς και μαθητικές παρελάσεις (11 π.μ.).

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ «1.821 ΜΕΤΡΑ»

Στη δε Δάφνη, στις 11.30 π.μ. της Τετάρτης 25ης Μαρτίου θα γίνει ο καθιερωμένος Αγώνας Δρόμου με τη συμβολική ονομασία «1.821 μέτρα» με τη συμμετοχή μαθητριών και μαθητών των σχολείων της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΔΩ

