Ο Δήμος Καλαβρύτων τίμησε την Αννα Καραμανλή

Στο περιθώριο της επίσκεψής της στα Καλάβρυτα, η Αννα Καραμανλή είχε διεξοδική συνάντηση με τον δήμαρχο Θανάση Παπαδόπουλο, ο οποίος της προσέφερε κι ένα δώρο.

Φυσικά έγινε συζήτηση για το θέμα του Οδοντωτού, με την υφυπουργό Τουρισμού να λέει ότι θα βοηθήσει όσο μπορεί για να επαναλειτουργήσει το ιστορικό τρενάκι.

Μακάρι να μπορέσει να βοηθήσει και να δούμε ευχάριστες εξελίξεις στην αυριανή σύσκεψη που θα γίνει στην Αθήνα

