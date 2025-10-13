Ο Δήμος Πατρέων εγκαινιάζει την «Θυρίδα Πολίτη»: Έγγραφα και ειδοποιήσεις με ένα κλικ μέσω gov.gr

Ο Δήμος Πατρέων προχωρά στην ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων προς τους πολίτες μέσω της «Θυρίδας Πολίτη», στο gov.gr, αξιοποιώντας τα εργαλεία της ψηφιακής διακυβέρνησης για την άμεση, ασφαλή και διαφανή εξυπηρέτηση των δημοτών.

Πλέον, οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν βεβαιωτικούς καταλόγους, ατομικές πράξεις, αποφάσεις για οφειλές και άλλα έγγραφα, απευθείας στη θυρίδα τους στο gov.gr ή στο gov.gr Wallet. Παράλληλα, ενημερώνονται άμεσα με SMS, email και push notification, στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Η διαδικασία θεωρείται ολοκληρωμένη είτε με την ανάγνωση του εγγράφου από τον πολίτη είτε δέκα ημέρες μετά την αποστολή του, ακόμη κι αν δεν έχει ανοιχτεί, διασφαλίζοντας έτσι την εγκυρότητα της επίδοσης.

Η νέα υπηρεσία εξασφαλίζει:

Ταχύτητα στην επικοινωνία Δήμου και πολιτών.

Αξιοπιστία και διαφάνεια στη διαχείριση των εγγράφων.

Μείωση της γραφειοκρατίας και εξοικονόμηση χρόνου.

Για να λαμβάνουν τα ψηφιακά έγγραφα που τους αφορούν, οι πολίτες πρέπει να διαθέτουν ΑΦΜ και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr).

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Με την εφαρμογή της «Θυρίδας Πολίτη», ο Δήμος Πατρέων κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τη σύγχρονη, αποτελεσματική και φιλική δημόσια διοίκηση, φέρνοντας τη δημοτική εξυπηρέτηση κυριολεκτικά στο χέρι των πολιτών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



