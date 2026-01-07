Ο Δήμος Πατρέων ζητά το Ρωμαϊκό Ωδείο: «Δεν έχουμε λάβει απάντηση»

Ο Δήμος Πατρέων επανέρχεται με νέα επιστολή προς τη διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Αναστασία Κουμούση, ζητώντας την προσωρινή παραχώρηση του Ρωμαϊκού Ωδείου για τις ανάγκες του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας τους θερινούς μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Η επιστολή, την οποία κοινοποιεί στη συνέχεια και στη υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, καθώς και στον υφυπουργό Πολιτισμού, Ιάσονα Φωτήλα, επαναφέρει το θέμα μετά τη γνωστοποίηση της επαναλειτουργίας του Ωδείου το 2026.

Στην επιστολή του, ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης επισημαίνει τη σημασία της καλής συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων όλα τα προηγούμενα χρόνια και ζητά συνάντηση για να συζητηθούν οι όροι παραχώρησης και λειτουργίας του μνημείου. «Επιθυμούμε μία συνάντηση μαζί σας, κατά την οποία θα συζητηθούν οι όροι παραχώρησης και λειτουργίας του Ωδείου» αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η επαναλειτουργία του Ρωμαϊκού Ωδείου είναι ένα γεγονός σημαντικό για την πόλη.

Ηδη από τον Νοέμβριο, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αποστόλης Αγγελής, είχε επισημάνει την προσμονή που υπήρχε στην Πάτρα για την επαναλειτουργία του Ωδείου. Οπως είχε δηλώσει, η επιστολή αποσκοπεί στη διευκρίνιση των όρων και των προϋποθέσεων, ώστε ο Δήμος να μπορέσει να προγραμματίσει θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλες καλλιτεχνικές δράσεις. «Υπάρχει έντονη κινητικότητα στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς το Ωδείο είναι πλέον και πάλι διαθέσιμο» τόνισε.

Ο Δήμος Πατρέων σκοπεύει να ζητήσει άμεσα νέα συνάντηση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων, ώστε να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο λειτουργίας του Ωδείου και να προχωρήσει ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων. Η επαναλειτουργία του Ρωμαϊκού Ωδείου αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την πόλη, ενισχύοντας τον πολιτιστικό της ρόλο και δημιουργώντας ευκαιρίες για εκδηλώσεις που θα αναδείξουν την ιστορική και καλλιτεχνική της κληρονομιά.

Με την επαναλειτουργία του Ωδείου, η Πάτρα προσδοκά να ενισχύσει τη θέση της στο πολιτιστικό χάρτη της χώρας, προσφέροντας στους πολίτες και στους επισκέπτες ένα χώρο υψηλής αισθητικής και πολιτιστικής αξίας, που μετά από αρκετά χρόνια θα ξαναζωντανέψει μέσα από τη θεατρική και μουσική δημιουργία.

