Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής στην «Π»: «Δεν είναι όλοι οι φορολογούμενοι το ίδιο»

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής μιλάει σήμερα στην «Π» για τις μεταρρυθμίσεις και τις ψηφιακές καινοτομίες που έχουν αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Από την προληπτική διαχείριση της φορολογίας και τη μείωση της φοροδιαφυγής έως την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, όπως το MyData και τα ψηφιακά δελτία αποστολής, η συνέντευξη αναδεικνύει τον στόχο για διαφάνεια, αξιοπιστία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Παράλληλα, τονίζει τη σημασία της συνεπούς φορολογικής συμπεριφοράς, της οργανωτικής ψηφιοποίησης και της προσαρμογής στις διεθνείς πρακτικές, με στόχο ένα σύγχρονο και λειτουργικό φορολογικό οικοσύστημα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟ ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ

-Θεόδωρος Λουλούδης: Κύριε Πιτσιλή, η ΑΑΔΕ θεωρείται αναμφισβήτητα επιτυχημένη. Ποια θεωρείτε τη μεγαλύτερη επιτυχία της και τι προσφέρει συνολικά στη χώρα, πέρα από τον εθνικό της ρόλο;

Μία διαφορετική προσέγγιση στην εμπιστοσύνη προς τους πολίτες. Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε όσους είναι συνεπείς, ώστε να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στις υποχρεώσεις τους και περισσότερο στην προσωπική και επαγγελματική ζωή τους, ενώ ταυτόχρονα περιορίζουμε συστημικά τη φοροδιαφυγή. Οχι μόνο μέσω ελέγχων, αλλά και με τις ψηφιακές δικλίδες που μειώνουν σημαντικά τη φοροδιαφυγή. Πρόκειται για αλλαγή κουλτούρας: η φορολογική δικλίδα είναι για να υποστηρίζει και να βοηθά, όχι να «παγιδεύει» με πρόστιμα. Θέλουμε να ξεχωρίζουμε τους παραβάτες από όσους κάνουν λάθη και να τους καθοδηγούμε να γίνουν συνεπείς.



Θ.Λ.: Μας δώσατε ενδιαφέρουσες αλλά τεχνικές απαντήσεις. Πέρα από την εξοικονόμηση χρόνου, είναι στόχος σας και η αποκατάσταση του αισθήματος φορολογικής δικαιοσύνης και ισότητας στην Ελλάδα;

Από τότε που ανέλαβα γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων και αργότερα διοικητής, διαχειριστήκαμε τη διεύθυνση επίλυσης διαφορών, δηλαδή τη δυνατότητα της διοίκησης να διορθώνει τα δικά της λάθη πριν φτάσουν στα δικαστήρια. Το 2016 απαντούσαμε γύρω στο 55% των προσφυγών. Σήμερα φτάνουμε στο 90-95% και δημοσιεύουμε όλες τις αποφάσεις, προσφέροντας διαφάνεια και μειώνοντας σταδιακά τις προσφυγές στα δικαστήρια.

-Θ.Λ.: Με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της ΑΑΔΕ, η φορολογητέα ύλη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις φαίνεται να αυξάνεται και τα έσοδα βελτιώνονται. Τι συμβαίνει σήμερα με τη φορολογητέα ύλη των μεγάλων επιχειρήσεων και κλάδων που παρατηρείται παραβατικότητα;

Εμείς κινούμαστε σε όλο το φάσμα της αγοράς στους ελέγχους. Πρόσφατα ενοποιήσαμε τα δύο κέντρα ελέγχου μεγάλων φορολογουμένων μεγάλων επιχειρήσεων και μεγάλου πλούτου στο ένα ενιαίο κέντρο ακριβώς για να ενισχύσουμε την επιχειρησιακή μας δυνατότητα στους ελέγχους των μεγάλων φορολογουμένων μεγάλες επιχειρήσεις. Εκεί υπάρχει ένας πολύ αναλυτικός προγραμματισμός ελεγκτικός και με σημαντικά έσοδα και ευρήματα.

Θ.Λ.: Αρα αποδίδει ήδη λέτε.

Ελέγχουμε όλο το φάσμα επιχειρήσεων, χωρίς προτιμήσεις σε μικρούς ή μεγάλους, και αναπτύσσουμε τεχνογνωσία για την κάθε περίπτωση, καθώς οι κίνδυνοι και οι συναλλαγές διαφέρουν ανά μέγεθος. Ενοποιήσαμε τις δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών και εφαρμόζουμε μια ενιαία φιλοσοφία, συνεργαζόμενοι αποτελεσματικά με την Αστυνομία σε καύσιμα και άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος. Δεν αντιμετωπίζουμε όλους τους φορολογούμενους το ίδιο, αλλά ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περίπτωσης.

Θ.Λ.: Ποια είναι η επόμενη μεγάλη πρόκληση για την ΑΑΔΕ; Περιορίζεται στη συλλογή εσόδων ή επεκτείνεται και σε άλλες λειτουργίες, όπως ο νέος ρόλος της ως αρχή πληρωμών (π.χ. ΟΠΕΚΕΠΕ), στον οποίο η κυβέρνηση δείχνει να της εμπιστεύεται κρίσιμες αρμοδιότητες;

Εχουμε εμπειρία στις πληρωμές επιδομάτων και ενισχύσεων, όπως το επίδομα θέρμανσης, επιστροφές ειδικού φόρου καυσίμων και αποζημιώσεις κατά την COVID, αλλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πιο σύνθετος. Η πρόκληση είναι η ενσωμάτωση λειτουργιών και προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με διαφάνεια και δημόσια λογοδοσία για να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα πηγαίνουν σε αυτούς που τα δικαιούνται. Παράλληλα, αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις του διεθνούς εμπορίου και τον εκσυγχρονισμό τελωνείων, ενώ συνεχίζεται ο οργανωτικός μετασχηματισμός και η ψηφιοποίηση της ΑΑΔΕ. Ο στόχος είναι οι πολίτες να εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως, με ασφαλείς διαδικασίες που ελαχιστοποιούν τα εμπόδια για την πλειονότητα, περιορίζοντας τις επαφές μόνο όταν απαιτείται ανάλυση κινδύνου.

Δηλαδή ο πολίτης να μπαίνει σε μια εφαρμογή από την οθόνη του υπολογιστή του και να ολοκληρώνει τη διαδρομή εκεί χωρίς να χρειαστεί να παρέμβει δικός μας υπάλληλος. Προφανώς θα υπάρχουν και λειτουργίες και διαδικασίες που θα πρέπει να δούμε κάποιον πολίτη πριν προχωρήσει σε κάτι. Αλλά αυτά πρέπει να γίνονται με την ανάλυση κινδύνου που πρέπει και να μην ταλαιπωρούμε το 90% των ανθρώπων για το 10% που μπορεί να έχουν ένα κίνδυνο πραγματικότητας.

-Απόστολος Αναστασόπουλος: Κύριε διοικητά, αρκετοί πιστεύουν ότι οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στοχεύουν κυρίως τους μικρομεσαίους. Τι απαντάτε και πότε θα φανούν τα αποτελέσματα των ελέγχων στις μεγάλες επιχειρήσεις;

Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε τα αποτελέσματά μας. Ο έλεγχος μεγάλων επιχειρήσεων καλύπτει σημαντικό μέρος των ελέγχων, αλλά λόγω πυραμίδας, οι πλούσιοι είναι λίγοι και οι λιγότερο πλούσιοι πολλοί. Χρειαζόμαστε εργαλεία για να ελέγχουμε όλες τις περιοχές και, πιο σημαντικό, ένα προληπτικό σύστημα που καθιστά τη συνέπεια εύκολη και την παραβατικότητα δύσκολη. Το οικοσύστημα MyData, η διασύνδεση POS, ταμιακών μηχανών και ψηφιακά δελτία αποστολής έχουν ήδη αποτελέσματα. Το κενό ΦΠΑ μειώθηκε από 30% το 2017 σε 13,7% το 2022, με περαιτέρω πτώση το 2024, ενισχύοντας τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη σταθερότητα εσόδων και την επενδυτική αξιοπιστία της χώρας.

-A.A.: Καταλαβαίνουμε πως υπάρχει ικανοποίηση για το myData, ποιο είναι το επόμενο μεγάλο βήμα και η επόμενη καινοτομία για την ΑΑΔΕ;

Μία μεγάλη πρόκληση είναι η καθολική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Το MyData, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020, αγγίζει συναλλαγές 5 τρισ. ευρώ και, μετά από διάλογο με λογιστές και επιχειρήσεις, έχει γίνει εργαλείο που διευκολύνει κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους λογιστές στον έλεγχο των εσόδων και των παραστατικών. Εχουμε χτίσει αξιοπιστία με θετικά αποτελέσματα. Τώρα, η πρόκληση επεκτείνεται στη διακίνηση αγαθών, που μέχρι τώρα ήταν εκτός ελεγκτικού ραντάρ, με την καθολική ηλεκτρονική τιμολόγηση και νέες ψηφιακές εφαρμογές σε εξέλιξη.

-Θ.Λ.: Αυτή την ερώτηση την κάνω ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, πολλοί λογιστές παραπονιούνται για υπερβολική γραφειοκρατία και φόρτο εργασίας, όχι μόνο με το MyData, αλλά και με δηλώσεις και άλλα καθήκοντα, αισθανόμενοι μεγάλη πίεση.

Είναι αδύνατο να ελέγχονται κατασταλτικά όλοι οι φορολογούμενοι. Γι’ αυτό προχωρούμε σε προληπτικό σύστημα: από το MyData στην προσυμπλήρωση δηλώσεων, αξιοποιώντας ψηφιακά γεγονότα, όπως η έκδοση τιμολογίων, που καταγράφουν μοναδικά ποσά και τιμές.

Ξέρετε, υπήρχαν πολύ μεγάλες αποκλίσεις πριν ανάμεσα στο τι τιμολογούσε κάποιος ή τι τιμολογεί το και τι εν τέλει δήλωνε. Πλέον αξιοποιούμε την ψηφιακή τεχνολογία.

Αν οι υποχρεώσεις εκπληρώνονται σωστά και έγκαιρα, οι μετέπειτα δηλώσεις γίνονται πολύ πιο εύκολες. Αυτό ακολουθεί το διεθνές μοντέλο «Tax just happens», όπου η φορολογική υποχρέωση δημιουργείται αυτόματα καθημερινά χωρίς άγχος και χειροκίνητη συγκέντρωση στοιχείων.

-Θ.Λ.: Ας μιλήσουμε για τη δυτική Ελλάδα και τη φορολογική παραβατικότητα. Σε κάποιους κλάδους, όπως ο τουρισμός, είναι πολύ υψηλή, ενώ σε ορισμένους νομούς φτάνει το 40–45%. Πώς το κρίνετε;

Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Είναι άδικο να κάνεις μια συζήτηση σε επίπεδο τοπικό. Βγαίνουν κάποια νούμερα, αλλά αυτό δεν είναι επαρκές για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε μια λογική ότι κάποιες περιοχές στην Ελλάδα έχουν κάποιο DNA παραβατικότητας. Εχει να κάνει με τους ελέγχους που κάνουμε, με τις επιχειρήσεις που ελέγχονται, με τα είδη των επιχειρήσεων. Σημασία έχει ότι εμείς είμαστε παντού σε όλη την Ελλάδα, παρακολουθούμε την επιχειρηματική δραστηριότητα και ελέγχουμε αυτούς που πρέπει.

-Α.Α.: Συνεχίζεται ο σχεδιασμός κεντρικοποίησης επιχειρήσεων. Ορισμένοι εργαζόμενοι ανησυχούν πως θα χρειαστεί να μετακομίσουν. Στην περιοχή μας, ισχύει ότι εργαζόμενοι, π.χ. από τον Πύργο, μπορεί να μεταφερθούν στην Πάτρα; Είναι εύλογη η ανησυχία τους;

Εχουμε κάνει πάρα πολλές φορές αυτή την συζήτηση. Ο οργανωτικός μετασχηματισμός για τον οποίο σας μίλησα πριν δεν περιλαμβάνει μετακινήσεις εργαζομένων από τον τόπο εργασίας τους. Οι υπηρεσίες είναι εκεί, αλλά μετεξελίσσονται.

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να μπορεί ο κάθε υπάλληλος, το κάθε στέλεχός μας, πηγαίνοντας στη δουλειά του, να είναι παραγωγικό. Να μην αναλώνει τον χρόνο του σε πράγματα μηχανικά. Εδώ είναι η τεχνολογία, εδώ είναι η τεχνητή νοημοσύνη να μας βοηθήσει σε αυτά.

Να χρησιμοποιούμε την ανθρώπινη ευφυΐα και τη συναισθηματική νοημοσύνη εκεί που τη χρειαζόμαστε και στην πράξη να κάνει τη δουλειά του χωρίς να έχει σημασία εάν αυτός τον οποίο εξυπηρετεί είναι συντοπίτης του ή βρίσκεται στην άλλη γωνιά της Ελλάδας.

-Θ.Λ.: Θέλω να σας ρωτήσω ως τεχνοκράτη για τα φορολογικά: όταν πολίτες ή επαγγελματίες δέχονται ή προσφέρουν υπηρεσίες «χωρίς ΦΠΑ» λόγω χαμηλών εισοδημάτων, πιστεύετε ότι πρόκειται για ζήτημα επιβίωσης, συνήθειας ή άλλης κουλτούρας;

Να αντιστρέψω λίγο το ερώτημα: αν κάποιος στήνει μια επιχείρηση με business plan που βασίζεται σε φοροδιαφυγή για να επιβιώσει, αυτό δεν είναι βιώσιμο. Αφενός γιατί είναι παράνομο και αφετέρου γιατί ποτέ δεν γνωρίζεις αν και πότε θα ελεγχθείς. Επομένως, είναι εξαρχής αντιπαραγωγικό και παράλογο να σχεδιάζεις τη λειτουργία σου με την υπόθεση ότι δεν θα δηλώνεις ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός σου.

Θ.Λ.: Αναφέρομαι σε μισθωτούς με πολύ μειωμένη αγοραστική δύναμη, χωρίς δική τους ευθύνη και χωρίς δυνατότητα αντίδρασης. Δεν θέλω να δικαιολογήσω, απλώς να καταλάβω.

Η λογική ότι η φοροδιαφυγή αφορά μόνο τους άλλους, τους μεγάλους, ή οποιονδήποτε άλλον εκτός από εμάς, οδήγησε πριν 10-15 χρόνια στην οικονομική κρίση και λειτουργεί ως δικαιολόγηση της παραβατικότητας. Είμαστε εδώ για να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, γιατί το κοινό ταμείο χρηματοδοτεί κρίσιμες στιγμές, όπως η πανδημία. Αν δεν συνεισφέρουμε, δεν θα έχουμε αποθέματα για ανάγκες ή για το μέλλον των παιδιών μας. Συνεπώς, δεν είναι να το βλέπουμε κοντόφθαλμα.

Τελικά μας συμφέρει περισσότερο να είμαστε συνεπείς. Οταν είμαστε συνεπείς έχουμε και τη δυνατότητα να απαιτούμε ευπροσώπως καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερη λειτουργία και βεβαίως σκεφτόμαστε την ώρα που ως λαός καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις, με ποιο κριτήριο επιλέγουμε με αυτούς που αναλαμβάνουν τις τύχες της χώρας.

