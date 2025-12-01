«Ο δρόμος δεν θα ανοίξει για κανένα λόγο», δεν κάνουν πίσω οι αγρότες, έχει γεμίσει τρακτέρ η εθνική οδός στον κόμβο της Νίκαιας

Οι αγροτοσυνδικαλιστές θα συνεδριάσουν στις 17:30 για να αποφασίσουν το μέλλον των κινητοποιήσεών τους

01 Δεκ. 2025 17:09
Pelop News

Οι αγρότες φαίνεται ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει σήμερα (1.12.25) έχοντας βγάλει τα τρακτέρ τους στην ΠΑΘΕ και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στη Νίκαια Λάρισας, στην Καρδίτσα, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης και στην Κομοτηνή.

Πάνω από 1.500 είναι τα τρακτέρ που βρίσκονται στην Καρδίτσα, πάνω από 1.000 στη Νίκαια Λάρισας και 250 στα Μάλγαρα. Ο κόμβος της Νίκαιας είναι στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων, τις οποίες θέλουν να κλιμακώσουν οι αγρότες.

Οι εικόνες από το drone στο Mega είναι χαρακτηριστικές. Αμέτρητα είναι τα τρακτέρ που έχουν παραταχθεί στην εθνική οδό στον κόμβο της Νίκαιας.

Στη Νίκαια οι αγροτοσυνδικαλιστές θα συνεδριάσουν στις 17:30 για να αποφασίσουν το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.

Δηλώνουν ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους και να παραμείνουν στα μπλόκα όσο χρειαστεί.

