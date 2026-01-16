Ο δρόμος της Εθνικής ομάδας πόλο για ένα μετάλλιο

Ο δρόμος της Εθνικής ομάδας πόλο για ένα μετάλλιο
16 Ιαν. 2026
Εκλεισε τους…λογαριασμούς της με τον ιδανικότερο τρόπο η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών στην α’ φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι και πάει, πρώτη και καλύτερη από τον β’ όμιλο, στη δεύτερη πλέον φάση.

Η Ελλάδα μετά τη συγκλονιστική της νίκη 11-10 επί της Κροατίας, μπήκε με το μάξιμουμ των βαθμών (9) και πλέον θα δώσει τρία παιχνίδια. Το πλέον σημαντικό παιχνίδι το βράδυ της προσεχούς Δευτέρας (19/1, 21:30) απέναντι στην Ιταλία. Με νίκη ή ακόμα και ήττα στα πέναλτι από την Ιταλία, η Ελλάδα θα είναι στα ημιτελικά, ανεξάρτητα τι θα γίνει στην 3η αγωνιστική στον αγώνα της Ιταλίας με την Κροατία την Τετάρτη (21/1).

Πλέον δημιουργείται ο Στ’ Όμιλος της β’ φάσης του πρωταθλήματος, με τις ομάδες να μεταφέρουν τα αποτελέσματα (βαθμούς και γκολ) απέναντι στις άλλες δύο ομάδες που προκρίθηκαν από τον όμιλό τους. Οι δύο πρώτες θα προκριθούν στο ημιτελικά, οι άλλες τέσσερις ομάδες ανάλογα με την κατάταξή τους θα παίξουν με τις ομάδες του Στ΄ Ομίλου, που θα έχουν την ίδια κατάταξη, για τις θέσεις 5-12.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ 6

Ιταλία 6

Κροατία 3

Ρουμανία 3

Τουρκία 0

Γεωργία 0

 

Το πρόγραμμα στον Στ’ Όμιλο

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

16:30 Γεωργία – Ιταλία

19:00 Ελλάδα – Τουρκία

21:30 Κροατία – Ρουμανία

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

16:30 Γεωργία – Ρουμανία

19:00 Κροατία – Τουρκία

21:30 Ελλάδα – Ιταλία

 

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

16:30 Τουρκία – Γεωργία

19:00 Ρουμανία – Ελλάδα

21:30 Ιταλία – Κροατία

