Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας για τις πληρωμές μέσω IRIS

Σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση, από την Παρασκευή 31/10/2025, τίθεται σε ισχύ η υποχρέωση αποδοχής άμεσων πληρωμών μέσω IRIS.

22 Οκτ. 2025 10:17
Σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός – Εισαγωγικός Σύλλογος Πάτρας αναφέρει:«σε συνεχή συνεργασία με την Ομοσπονδία ΟΕΕΣΠ και την ΕΣΕΕ, παρακολουθεί στενά το ζήτημα που έχει προκύψει σχετικά με την υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω του συστήματος IRIS από τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση, από την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου τίθεται σε ισχύ η υποχρέωση αποδοχής άμεσων πληρωμών μέσω IRIS. Ωστόσο, με δεδομένο ότι ούτε οι τράπεζες, ούτε οι συνεργάτες τους, αλλά ούτε και η ΑΑΔΕ έχουν ολοκληρώσει πλήρως τις απαραίτητες τεχνικές υποδομές, θεωρούμε απαραίτητη την παράταση της προθεσμίας εφαρμογής (έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες).
Δεν είναι δυνατόν, σε μια περίοδο που το σύστημα δεν είναι ακόμη λειτουργικά έτοιμο, να επιβάλλονται πρόστιμα ύψους 10.000 € και 20.000 € στις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν φέρουν καμία ευθύνη για την καθυστέρηση υλοποίησης.

Το παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα έχει στόχο την άμεση και έγκυρη ενημέρωσή σας σχετικά με το θέμα.

Για περισσότερες διευκρινίσεις και λεπτομέρειες, θα επισυναφθεί και το

Ενημερωτικό Σημείωμα της ΕΣΕΕ, το οποίο αναλύει εκτενώς τα σημεία που χρειάζονται προσοχή.

Ο Εμπορικός Σύλλογος θα συνεχίσει να στηρίζει τα μέλη του και να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, ώστε να διασφαλιστούν δίκαιες και ρεαλιστικές συνθήκες συμμόρφωσης για όλους».
