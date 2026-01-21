Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας και ΔΥΠΑ μαζί για τις επιχειρήσεις και την απασχόληση

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Πάτρας, Μάκης Κατσιγιάννης μαζί με μέλη του Προεδρείου, συναντήθηκαν με τον προϊστάμενο του ΔΥΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας για την τοπική αγορά εργασίας και την ενημέρωση του Συλλόγου σχετικά με τα τρέχοντα προγράμματα απασχόλησης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δυνατότητες άμεσης και σωστής ενημέρωσης των επιχειρήσεων και οι τρόποι με τους οποίους ο Σύλλογος μπορεί να μεταφέρει αυτή την πληροφόρηση άμεσα στους εμπόρους της περιοχής.

Ο προϊστάμενος της ΔΥΠΑ, Ζαχαρίας Τοκατλίδης, ανταποκρίθηκε θετικά, δεσμευόμενος να επιταχύνει την εκταμίευση των επιδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας την απασχόληση και την ανάπτυξη στην πόλη μας.

Η συνάντηση αναδεικνύει τη σημασία της στενής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε οι επιχειρήσεις να ενημερώνονται σωστά και έγκαιρα και η τοπική αγορά να υποστηρίζεται αποτελεσματικά.

