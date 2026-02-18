Ο ΕΦΕΤ Πάτρας προσέφερε λάδι στον Δήμο

Είναι η τρίτη σερί σεζον , όπου ο ΕΦΕΤ προσέφερε λάδι στον ΚΟΔΗΠ

Ο ΕΦΕΤ Πάτρας προσέφερε λάδι στον Δήμο
18 Φεβ. 2026 12:27
Pelop News

Το κοινωνικό της πρόσωπο έδειξε πρόσφατα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας του ΕΦΕΤ, η οποία πρόσφερε λάδι σε κοινωνικές ομάδες που το έχουν ανάγκη.

Σε εφαρμογή  αποφάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Φορέα παρέδωσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον Δήμο Πατρέων και συγκεκριμένα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, συνολικά 108 φιάλες ελαιολάδου.

Η ανωτέρω ποσότητα ελαιολάδου βρισκόταν στην κατοχή του ΕΦΕΤ ως αντιδείγματα ελαιόλαδου, τα οποία ελήφθησαν στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ελέγχων 2025 και τα οποία μπορούσαν πλέον να διατεθούν. Μπράβο στους ανθρώπους του ΕΦΕΤ που δείχνουν ευαισθησία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ στην «Π»: Κρίση παιδείας και νοοτροπίας
13:55 Καβάλα: Στο δημοτικό συμβούλιο η δωρεάν εκταφή 150 τάφων θυμάτων Covid-19
13:51 Τα οικονομικά της ΕΕ είναι απροστάτευτα σε κρούσματα απάτης.
13:45 Αστυπάλαια: Ψαράς βούτηξε με 10 μποφόρ για να σώσει το καΐκι του ΒΙΝΤΕΟ
13:39 Σύλληψη 19χρονου στο «Ελ. Βενιζέλος» με 15,5 κιλά κάνναβης – Ερευνάται διεθνές κύκλωμα
13:33 Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για Τραμπ – Σκληροί χαρακτηρισμοί από σημαντικό ποσοστό πολιτών
13:28 Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Μια είναι η καπετάνισσα» – Αιχμές και σχόλια με ναυτικούς συμβολισμούς
13:25 «Ανθρωπόμορφες Ρωγμές+» στην Πάτρα – Εικαστική έκθεση στην Αγορά Αργύρη από 7 έως 21 Μαρτίου
13:17 Στους δρόμους οι συνταξιούχοι – Μαζική πορεία στο κέντρο της Αθήνας με αιχμή τις αυξήσεις
13:14 Ιταλία: Χιονοστιβάδα “καταπίνει” σκιερ ΒΙΝΤΕΟ
13:12 Το τελευταίο «αντίο» στην Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη – Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία στο Α΄ Νεκροταφείο
13:08 Πτώση 10% καταγράφουν τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος
13:03 Το Πανεπιστήμιο Πατρών επιστρέφει στις παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού με το άρμα «Αρλεκίνοι»
13:00 Επενδυτής για την ΕΒΟ: Διεθνής διαγωνισμός για το ιστορικό εργοστάσιο – Τα ΕΑΣ αποφασίζουν την ανάπτυξη μονάδας κατασκευής οβίδων στο Αίγιο
13:00 Κύκλωμα κλοπών και παράνομης διακίνησης φαρμάκων εξαρθρώθηκε στην Αθήνα – Χιλιάδες χάπια και έγγραφα στα ευρήματα
12:59 Ανακοίνωση από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β. Πελοποννήσου για τις αθλητικές εγκαταστάσεις
12:53 Συνεχίζονται τα play-offs στην Α΄ κατηγορία, ξεχωρίζει το Αχαϊκή-Κεραυνός
12:46 Χρυσοχοΐδης: Υπερπληθυσμός στις φυλακές, σχέδιο για 8 νέες – Ποιες κάμερες θα βεβαιώνουν παραβάσεις
12:41 Δήμος Πατρέων και εκπαιδευτικοί σε διάλογο για σχολεία, υποδομές και εξελίξεις στην εκπαίδευση
12:40 Κέα: Η «πύλη» των Κυκλάδων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ