Ο ΕΦΕΤ Πάτρας προσέφερε λάδι στον Δήμο

Το κοινωνικό της πρόσωπο έδειξε πρόσφατα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας του ΕΦΕΤ, η οποία πρόσφερε λάδι σε κοινωνικές ομάδες που το έχουν ανάγκη.

Σε εφαρμογή αποφάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Φορέα παρέδωσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον Δήμο Πατρέων και συγκεκριμένα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, συνολικά 108 φιάλες ελαιολάδου.

Η ανωτέρω ποσότητα ελαιολάδου βρισκόταν στην κατοχή του ΕΦΕΤ ως αντιδείγματα ελαιόλαδου, τα οποία ελήφθησαν στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ελέγχων 2025 και τα οποία μπορούσαν πλέον να διατεθούν. Μπράβο στους ανθρώπους του ΕΦΕΤ που δείχνουν ευαισθησία.

