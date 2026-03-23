Ο ελληνικός τουρισμός στη σκιά του πολέμου: Τι φοβούνται οι επαγγελματίες

Στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή κινείται ο ελληνικός τουρισμός, με την αγορά να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις λίγες εβδομάδες πριν από την ουσιαστική έναρξη της φετινής σεζόν. Το βασικό στοιχείο που καταγράφουν οι επιχειρηματίες δεν είναι ένα κύμα ακυρώσεων, αλλά ένα πιο αργό τέμπο στις κρατήσεις, κυρίως για την περίοδο του Απριλίου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αγορά, η εικόνα παραμένει συγκρατημένη. Οι μεγάλοι τουριστικοί οργανισμοί δεν έχουν προχωρήσει σε σαρωτικές αλλαγές στα προγράμματά τους, ενώ οι απώλειες που καταγράφονται προς το παρόν είναι περιορισμένες και εντοπίζονται κυρίως σε επιμέρους αγορές που επηρεάζονται πιο άμεσα από τη σύγκρουση. Αντίστοιχα, η υπουργός Τουρισμού έχει δηλώσει ότι μέχρι στιγμής ο ελληνικός τουρισμός δεν εμφανίζει γενικευμένη ανατροπή, αν και αναγνωρίζεται ο κίνδυνος από ενδεχόμενη άνοδο του κόστους καυσίμων.

Το βάρος πέφτει στις αερομεταφορές

Το πιο άμεσο αποτύπωμα της κρίσης φαίνεται να περνά μέσα από τις αερομεταφορές. Ο επικεφαλής της Aegean έχει ήδη περιγράψει μείωση της τάξης του 8% έως 10% στη ροή των κρατήσεων σε σύγκριση με τις εβδομάδες πριν από τη σύγκρουση, επισημαίνοντας πάντως ότι πιο καθαρή εικόνα θα διαμορφωθεί όσο πλησιάζει το τέλος του Μαρτίου. Την ίδια ώρα, η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών προειδοποιεί ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει σε ακριβότερα αεροπορικά εισιτήρια και γενικότερα σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα στην ταξιδιωτική αγορά.

Στον προβληματισμό προστίθεται και ο παράγοντας του λειτουργικού κόστους, καθώς η αναταραχή στην περιοχή έχει επηρεάσει την ενέργεια και τις μεταφορές. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη κι αν η ζήτηση αντέξει, οι επιχειρήσεις του κλάδου παραμένουν εκτεθειμένες σε αυξήσεις που μπορεί να μεταφερθούν σε πτήσεις, μετακινήσεις και συνολικά στο κόστος λειτουργίας της σεζόν.

Η «παραφωνία» και τα πιθανά οφέλη

Μέσα σε αυτή την εικόνα, η μεμονωμένη δυσκολία μικρότερου ξένου τουριστικού οργανισμού λειτουργεί περισσότερο ως προειδοποιητικό σήμα παρά ως ένδειξη γενικευμένης ανατροπής. Η ουσία, όπως λένε παράγοντες του χώρου, είναι ότι όλα θα κριθούν από τη διάρκεια και την έκταση της κρίσης.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, διαμορφώνεται και μια αντίρροπη τάση. Αναλύσεις της ταξιδιωτικής αγοράς δείχνουν ότι μέρος της διεθνούς ζήτησης απομακρύνεται από τη Μέση Ανατολή και κατευθύνεται προς πιο ασφαλείς ή πιο προβλέψιμους προορισμούς στην Ευρώπη. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα εμφανίζεται να κερδίζει ένα μικρό αλλά υπαρκτό μερίδιο ενδιαφέροντος, μαζί με άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία. Έτσι, παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα και την πίεση στον Απρίλιο, αρκετοί στον κλάδο εξακολουθούν να ποντάρουν σε καλύτερη εικόνα από τον Μάιο και μετά.

