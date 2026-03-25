Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στην Αμαλιάδα ΦΩΤΟ

25 Μαρ. 2026 19:21
Pelop News

Με λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη τίμησε ο Δήμος Ήλιδας την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821. Οι εορταστικές εκδηλώσεις επικεντρώθηκαν στην πόλη της Αμαλιάδας, ενώ ανάλογες τελετές πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και πλήθους πολιτών.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, ενώ ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Ηρώων. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο δικηγόρος Πέτρος Κιούνις, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιστορικό βάρος της Επανάστασης. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων από τον Δήμαρχο Ήλιδας, Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, τον Βουλευτή Ηλείας, Διονύση Καλαματιανό, καθώς και εκπροσώπους των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων και τοπικών φορέων.

Το ενδιαφέρον των πολιτών συγκέντρωσε η μεγάλη παρέλαση που διέσχισε τους κεντρικούς δρόμους της Αμαλιάδας. Μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, μέλη του Ερυθρού Σταυρού, καθώς και εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων (όπως οι «Έλισσα», «Μωριάς» και «Αστρινιά») παρέλασαν υπό τους ήχους εμβατηρίων, αποσπώντας το χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν στην πλατεία Αγίου Αθανασίου με την παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα του Δήμου και των τοπικών συλλόγων, αναδεικνύοντας τη λαογραφική κληρονομιά της περιοχής.

Στο μήνυμά του, ο Δήμαρχος Ήλιδας, Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, υπογράμμισε τον διπλό χαρακτήρα της εορτής για το Έθνος και την Ορθοδοξία, τονίζοντας: «Με πίστη, γενναιότητα και πάνω απ’ όλα ενότητα, οι πρόγονοί μας κατόρθωσαν το αδύνατο. Σήμερα οφείλουμε να διαφυλάξουμε τις αξίες της ελευθερίας και της ομοψυχίας για να προχωρήσουμε με ευθύνη προς το μέλλον».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ